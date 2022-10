Diretta Inter Roma/ Streaming video tv: grande spettacolo a San Siro! (Serie A)

DIRETTA INTER ROMA: BIG MATCH IMPORTANTE!

Inter Roma si gioca in diretta alle ore 18:00 di sabato 1 ottobre: è certamente il big match nella 8^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023, una sfida che reca con sé tanti temi tra cui ovviamente un altro ritorno di José Mourinho nella San Siro nerazzurra, come avversario. Le due squadre hanno perso prima della sosta, ma la situazione sembra francamente diversa: la Roma caduta in casa contro l’Atalanta è parsa comunque dominare il gioco o comunque non essere troppo in difficoltà, un ko contro la Dea ci può stare e in generale i giallorossi stanno disputando un campionato di buona qualità e coraggio.

L’Inter invece ha perso a Udine, e non bene: crollata dopo essere passata in vantaggio, la squadra nerazzurra dà la sensazione di aver perso non solo ritmo e brillantezza ma anche convinzione, tanto che adesso Simone Inzaghi potrebbe trovarsi nella necessità di inventarsi qualcosa di sorprendente per evitare di peggiorare le cose. Sia come sia, la diretta di Inter Roma è una di quelle partite che sfuggono alle analisi del momento, almeno in un certo modo; vedremo quello che succederà a San Siro, mentre aspettiamo che si giochi dobbiamo fare un breve excursus attraverso le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

INTER ROMA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita, per la 8^ giornata di Serie A, non gode infatti della copertura da parte del satellite e di conseguenza l’unico appuntamento sarà quello con la piattaforma DAZN. Gli abbonati a questo servizio potranno assistere Inter Roma in diretta streaming video; dovranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Nella diretta Inter Roma Inzaghi deve ancora fare a meno di Romelu Lukaku, poi ha perso Brozovic per squalifica e il croato si è anche infortunato in nazionale: piove sul bagnato e questa può essere l’occasione giusta per lanciare Asllani, a meno che Barella vada in cabina di regia con Gagliardini titolare insieme a Mkhitaryan, uno degli ex. Calhanoglu resta da valutare ed è sfavorito rispetto all’armeno; in attacco dovrebbero giocare Dzeko e Lautaro Martinez, invece sulle corsie laterali pochi dubbi circa la presenza di Dumfries e un Dimarco protagonista con l’Italia. In difesa Acerbi dovrebbe vincere il ballottaggio con De Vrij; Skriniar, Alessandro Bastoni e il portiere Handanovic completeranno il reparto.

Mourinho può rilanciare Dybala, che sembra aver recuperato dall’infortunio che gli ha fatto saltare l’Atalanta: con la Joya in campo, Zaniolo sarà il secondo trequartista alle spalle di Abraham e allora a centrocampo vedremo Lorenzo Pellegrini fare coppia con Cristante, in alternativa il capitano avanzerà la sua posizione e nel settore nevralgico ci sarà spazio per Matic. Anche qui fasce che sembrano confermate con il rientro di Spinazzola (a sinistra) e Celik che a destra prende il posto dell’infortunato Karsdorp; in difesa poche sorprese, in porta avremo Rui Patricio con Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez che formeranno il reparto arretrato della Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Inter Roma, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 3,55 volte la giocata con questo bookmaker.











