Diretta/ Inter Roma streaming video tv: tra Scudetto e Champions (Serie A)

DIRETTA INTER ROMA: MOU TORNA A SAN SIRO

Inter Roma, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Crocevia importantissimo tra Scudetto e Champions. Fresca della conquista della finale di Coppa Italia grazie al 3-0 nella semifinale di ritorno nel derby contro il Milan, l’Inter con una partita in meno tallona i rossoneri a 2 punti di distanza dalla vetta e facendo bottino pieno contro i giallorossi riuscirebbe a compiere un vero passo in avanti verso lo Scudetto.

La Roma però continua nella sua striscia positiva, ben 12 risultati utili consecutivi in campionato dopo il pari strappato al Napoli nel giorno di Pasquetta. A -5 dalla Juventus quarta, ma con lo scontro diretto favorevole, per credere nella Champions gli uomini di Mourinho dovranno cercare il colpaccio a San Siro. All’andata tris nerazzurro all’Olimpico, a San Siro le due squadre quest’anno si sono già affrontate nei quarti di Coppa Italia, 2-0 in favore dell’Inter il risultato.

DIRETTA INTER ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Roma di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Le probabili formazioni della diretta Inter Roma, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











