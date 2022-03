Diretta Inter Salernitana/ Streaming video tv: Inzaghi per vincere (Serie A)

DIRETTA INTER SALERNITANA: PARTITA SENZA STORIA…

Inter Salernitana, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 4 marzo 2022, come anticipo d’apertura della ventottesima giornata di Serie A. In mezzo fra il derby di Coppa Italia e il ritorno contro il Liverpool, la diretta di Inter Salernitana sembrerebbe la partita meno rilevante per i nerazzurri di Simone Inzaghi in questo momento, eppure è forse lo snodo più delicato. L’Inter in campionato non vince da febbraio, arriva da un deludente pareggio contro il Genoa e in casa contro l’ultima in classifica deve naturalmente vincere, altrimenti la crisi diventerà ufficiale.

Probabili formazioni Inter Salernitana/ Quote, il duello Lautaro Martinez vs Fazio

La Salernitana invece ha davanti a sé un compito arduo, ma forse non impossibile come all’andata, quando i campani persero 0-5. Adesso è cambiata buona parte della rosa e anche l’allenatore, che è Davide Nicola. Un dato su tutti: nel mese di febbraio, ha fatto più punti la Salernitana dell’Inter grazie a quattro pareggi consecutivi, l’ultimo con il Bologna. Questo logicamente non vuol dire che gli ospiti siano favoriti, ma significa che possono almeno sperare di ottenere un risultato che varrebbe moltissimo, anche dal punto di vista psicologico. Guai dunque a sottovalutare questa partita: cosa succederà in Inter Salernitana?

Probabili formazioni Inter Salernitana/ Diretta tv, riposo per De Vrij? (Serie A)

DIRETTA INTER SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Salernitana sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canale che trovate al numero 202 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati Sky; come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN che fornisce su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A. In questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video; potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALERNITANA

Le probabili formazioni di Inter Salernitana dipenderanno per Simone Inzaghi anche dal fatto che questa partita cade nel mezzo fra derby e Liverpool, anche se paradossalmente da un certo punto di vista è la più importante. In difesa potrebbe riposare almeno uno dei tre titolari: forse quello che rischia di più è De Vrij, che può essere sostituito da Ranocchia oppure accentrando Skriniar dando spazio a D’Ambrosio. A centrocampo ci sono pochi dubbi circa la titolarità di Brozovic e Barella; da valutare Calhanoglu, per il quale c’è l’alternativa Vidal, mentre sugli esterni ci sarà da tenere conto di un doppio ballottaggio. Davanti, potrebbe nuovamente essere il turno di Alexis Sanchez: il cileno si prepara a essere titolare ma questa volta forse con Lautaro Martinez, così che Dzeko possa avere un po’ di riposo.

DIRETTA/ Salernitana Bologna (risultato finale 1-1) video: Zortea riprende i felsinei

Ci sono invece tanti indisponibili per Davide Nicola, che studia un modulo ad albero di Natale. In porta avremo Sepe con una zona difesa comandata da Dragusin e Fazio, mentre come terzini agiranno Mazzocchi e Ranieri. A centrocampo le due mezzali dovrebbero essere Lassana Coulibaly e Kastanos, mentre in cabina di regia agirà il giovane brasiliano Ederson Da Silva. Abbiamo poi la trequarti, dove le scelte dovrebbero essere fissate: Verdi, che ha avuto un grande impatto nella Salernitana, farà coppia con Ribéry fluttuando tra le linee, con l’alternativa Perotti. Davanti a tutti vedremo invece Djuric come centravanti, punto di riferimento offensivo per la Salernitana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Inter Salernitana in base alle quote offerte da Snai. Pronostico logicamente a senso unico, il segno 1 per il successo dell’Inter è infatti quotato a 1,15 mentre poi si sale a quota 7,75 già in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 18 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Salernitana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA