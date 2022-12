Diretta/ Inter Salisburgo, straming video tv: test per Inzaghi (amichevole)

DIRETTA INTER SALISBURGO: SPAZIO ALLE SECONDE FILE PER INZAGHI!

La diretta Inter Salisburgo, in programma alle ore 18.00 di mercoledì 7 dicembre 2022 presso il Tony Bezzina Stadium di Paola, sarà un test amichevole. Un match importante per Simone Inzaghi per testare la condizione fisica dei suoi ragazzi, reduci da un periodo di riposo e tornati sul rettangolo verde in vista della ripresa del campionato.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di diversi calciatori impegnati al Mondiale di Qatar 2022 e darà spazio a molte seconde linee, che avranno così la possibilità di mettersi in mostra e cercare di rivoluzionare le gerarchie. Pensiamo a Bellanova, in crescita nell’ultimo periodo, oppure ad Handanovic, in panchina nell’ultimo periodo in favore di Onana.

INTER SALISBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Inter Salisburgo sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport. Le possibilità per la diretta streaming video di Inter Salisburgo saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SALISBURGO

Privi di diversi nazionali, gli allenatori di Inter e Salisburgo sono pronti a sperimentare dal punto di vista tattico. Andiamo a conoscere le probabili formazioni del match e partiamo dall’undici di Simone Inzaghi, in campo con il consueto 3-5-2: Handanovic, Skriniar, D’Ambrosio, Bastoni, Bellanova, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Carboni. Passiamo adesso alla compagine austriaca, sul rettangolo verde con il 4-3-1-2: Kohn, Dedic, Bernardo, van der Brempt, Wober, Sucic, Seiwald, Diarra, Adamu, Sesko, Agyekum.

QUOTE INTER SALISBURGO

Andiamo infine a vedere quali sono le quote della dell’amichevole di lusso tra Inter e Salisburgo. Un’amichevole priva di molti protagonisti che ancora sono in Qatar a giocarsi il Mondiale ma non per questo meno interessante per gli appassionati di calcio. L’inter pure essendo rimaneggiata gode dei favori del pronostico. Secondo le quote fornite da Bet365, la vittoria dell’Inter è quotata a 1,55, il pareggio a quota 3,80, la vittoria del Salisburgo a quota 5,00.











