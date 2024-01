DIRETTA/ Inter Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (20 gennaio 2024)

DIRETTA INTER SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per dare il via alla diretta di Inter Sampdoria Primavera. I giovani nerazzurri come già detto sono reduci dalla sconfitta sul campo della Juventus: confermato comunque il primo posto in classifica che resiste da fine ottobre, a seguito di un 4-0 al Sassuolo. L’Inter però ha perso la sua imbattibilità: arrivava da 16 risultati utili consecutivi ma ha mancato l’occasione di chiudere il girone di andata del campionato 1 senza sconfitte. Il passo rimane comunque ottimo: 9 vittorie e 7 pareggi, in casa l’Inter è ancora imbattuta con 6 affermazioni e due pareggi, e appena 5 gol subiti in queste otto partite disputate.

Video/ Sampdoria Parma (0-3) gol e highlights: Man apre le marcature! (Serie B, 19 gennaio 2024)

La Sampdoria sta affrontando un periodo di flessione, ma ha chiuso in maniera positiva l’andata con il 3-1 al Frosinone: si è trattato però solo della seconda vittoria in sei partite e della terza in ben 10 gare, a fronte di sette sconfitte che hanno peggiorato sensibilmente la classifica. La Sampdoria non pareggia dall’inizio di ottobre (11 partite consecutive) e fuori casa ha vinto solo una volta, a metà settembre contro il Bologna: per il resto ha solo sconfitte, ben sette. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Inter Sampdoria Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sampdoria Parma (risultato finale 0-3): tris con Estevez nella ripresa! (Serie B, 19 gennaio 2024)

INTER SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Inter Sampdoria Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

LA PRESENTAZIONE

Inter Sampdoria, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 11.00 presso il Konami Training Center di Milano, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri sempre primi in classifica ma braccati dalle inseguitrici dopo l’ultima sconfitta sul campo della Juventus. L’Inter ha visto accorciarsi a una sola lunghezza il vantaggio sulla Roma seconda in classifica e 3 lunghezze quello sul Milan in terza posizione.

Diretta/ Camerun Guinea (risultato finale 1-1): Magri risponde a Bayo (oggi 15 gennaio 2024)

La Sampdoria dovrà misurarsi con la voglia di riscatto della capolista dopo un rendimento altalenante: due sconfitte e altrettante vittorie nelle ultime quattro sfide disputate in campionato dai blucerchiati, che nell’ultimo match disputato hanno comunque portato a casa la vittoria contro il Frosinone, un 3-1 che ha mantenuto a metà classifica i genovesi, che pure restano molto distanti, 9 punti al momento, dalla zona play off.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Konami Training Center di Milano. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Calligaris; Cocchi, Mayé, Stante, Aidoo; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Spinaccè. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scardigno; Buyla, D’Amore, Devic, Langella; Alesi, Conti, Valisena; Ntanda, Polli, Lemina.

INTER SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA