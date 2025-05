Diretta Inter Sampdoria Primavera, nerazzurri vogliono evitare i playoff

Alle 11.00 si giocherà la diretta Inter Sampdoria del Campionato Primavera che sarà la trentasettesima giornata della competizione e dirà se i nerazzurri potranno essere certi di partecipare alla sfida scudetto o se per farlo dovranno prima passare dai playoff, la squadra arriva dal pareggio 2-2 in casa della Roma nell’ultima giornata e per avere la certezza ha bisogno della vittoria.

Diretta Sassuolo Lecce Primavera/ Streaming video tv: neroverdi cacciano il secondo posto (10 maggio 2025)

Per i blucerchiati invece le speranze di rimanere nella massima divisione anche la prossima stagione sono svanite da un po’ visto che il distacco con le squadre che in questo momento parteciperebbero ai playout è incolmabile.

Diretta Inter Sampdoria Primavera streaming video, dove vederla

Per vedere la diretta Inter Sampdoria del Campionato Primavera non servirà essere in possesso di alcun abbonamento questo perché la competizione è interamente trasmessa in chiaro su Sportitalia, e in diretta streaming video sul sito sportitalia.it e sulla loro app.

Diretta Verona Juventus Primavera/ Streaming video tv: l'obiettivo è accedere ai playoff! (10 maggio 2025)

Inter Sampdoria Primavera, probabili formazioni

Le scelte degli allenatori per la diretta Inter Sampdoria dovrebbero rispecchiare quelle viste nelle ultime uscite stagionali con Andrea Zanchetta che proporrà nuovamente il 4-3-2-1 con Calligaris in porta, Aidoo, Garonetti, Alexiou e Cocchi in difesa, Venturini, Zanchetta e Berenbruch a centrocampo, De Pieri e Topalovic dietro a Spinaccé unico in attacco. Alessandro Lupi invece risponderà con il 3-4-1-2 visto nel pareggio 0-0 con la Lazio con Krastev, Papasergio, Pagnotti e Malanca, Ivkovic, Rossello, Patrignani e Santos, Forte e Paratici e Bacic.

Diretta Lazio Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: biancocelesti obiettivo playoff (10 maggio 2025)

Diretta Inter Sampdoria Primavera, quote e pronostico

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come Betclic vediamo che per la diretta Inter Sampdoria la squadra nettamente favorita è quella nerazzurra che infatti ha un valore per la vittoria pari a 1.81, c’è poi la vittoria blucerchiata che invece è più difficile e pagata 3.63 e infine il pareggio che è stato fissato a 3.80. I liguri come già detto sono già retrocessi e non hanno quindi più niente da perdere, potranno spingersi in avanti per cercare il gol regalando così alla squadra del capoluogo lombardo di sfruttare gli spazi lasciati aperti e trovare il vantaggio e la vittoria finale.