DIRETTA/ Inter Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA INTER SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra pochissimo prenderà il via la diretta di Inter Sampdoria Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? L’Inter Primavera arriva da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, che hanno rilanciato una classifica non del tutto positiva per i giovani nerazzurri, che vantano infatti 46 punti con un bottino di dodici vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte fino a questo momento.

I campioni d’Italia Primavera in carica hanno una differenza reti comunque positiva (+5), perché l’Inter ha segnato 44 gol e ne ha subiti 39. La Sampdoria Primavera invece è imbattuta da ben otto giornate, ma la sua classifica è molto simile a quella degli avversari odierni. I blucerchiati infatti hanno raccolto finora 44 punti, i numeri dopo le prime trentuno giornate ci parlano di undici vittorie, altrettanti pareggi e nove sconfitte, con 49 gol segnati e 42 invece subiti, quindi una differenza reti che pure per gli ospiti è positiva (+7). Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Inter Sampdoria Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sampdoria Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Inter Sampdoria Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

OCCASIONE PLAYOFF!

Inter Sampdoria Primavera, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 17 maggio 2023, sarà una partita valida per la trentaduesima giornata del Campionato Primavera 1, che si disputa in turno infrasettimanale. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Inter Sampdoria Primavera potrebbe dare ai nerazzurri, attualmente a quota 46 punti, l’ultima occasione per inseguire un posto nei playoff scudetto per difendere il tricolore che portano sul petto; per la matematica può sperare ancora pure la Sampdoria, che però a quota 44 punti dovrebbe centrare una rimonta davvero clamorosa.

Nella scorsa giornata di campionato, curiosamente, entrambe hanno pareggiato per 2-2: la Sampdoria ha diviso la posta nella partita casalinga contro il Torino, mentre l’Inter ha colto il suo pareggio nel derby contro il Milan. Risultati non negativi, ma che complicano l’inseguimento ai playoff. Oggi quindi bisogna vincere se si vuole sperare ancora, in particolare per l’Inter che naturalmente ha qualche speranza più rispetto ai blucerchiati: cosa ci dirà la diretta di Inter Sampdoria Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Inter Sampdoria Primavera. I padroni di casa nerazzurri di mister Cristian Chivu potrebbero proporre un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: in porta Botis, protetto dalla difesa a quattro formata da Dervishi, Kassama, Stabile e Fontanarosa da destra a sinistra; a centrocampo invece ecco il possibile terzetto con Kamate, Martini e Stankovic; l’attacco dell’Inter Primavera potrebbe infine essere composto da Curatolo e Owusu come ali ai fianchi del centravanti Esposito.

La risposta della Sampdoria Primavera di mister Felice Tufano si potrebbe invece concretizzare nel modulo 3-5-2 con Villa, Aquino e Miettinen nella difesa a tre davanti al portiere Tantalocchi; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove potrebbero giocare da destra a sinistra Porcù, Uberti, Pozzato, Cecchini e Migliardi; infine il tandem d’attacco potrebbe essere formato da Ivanovic e Montevago per la Sampdoria Primavera.











