Diretta Inter Sampdoria/ Streaming video tv: Conte per avvicinare la vetta (Serie A)

Inter Sampdoria, che sarà diretta dal signor Mariani, si gioca alle ore 21:45 di domenica 21 giugno: con questa partita di San Siro si conclude il programma dei recuperi nella 25^ giornata di Serie A 2019-2020, e dunque avremo finalmente tutte le 20 squadre a parità di gare (26) e lanciate verso la prosecuzione e conclusione del campionato, che a causa del lockdown da Coronavirus prevede praticamente una partita al giorno. I nerazzurri, che nel frattempo hanno perso l’obiettivo della Coppa Italia, sperano di tornare in corsa per lo scudetto e vincendo arriverebbero a 6 punti dalla capolista Juventus, sia pure in terza posizione e staccati per aver perso le due sfide dirette consecutive; ad agosto dovranno poi volare in Germania per l’Europa League, traguardo che ad Antonio Conte interessa particolarmente. La Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri gioca invece per la salvezza: prima della sosta per Coronavirus aveva centrato una fondamentale vittoria in rimonta contro il Verona, uscendo dalla zona retrocessione e prendendo fiducia. Adesso però sono passati tre mesi, e dunque la condizione fisica sarà un fattore anche più importante rispetto a quello psicologico; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Inter Sampdoria, aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo fare una valutazione di quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori e leggere nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sampdoria sarà disponibile per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che nello specifico si dovranno rivolgere ai canali Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A, rispettivamente numeri 201 e 202 del decoder. In assenza di un televisore sarà ovviamente possibile seguire questa partita con l’applicazione Sky Go, che permette la visione in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Classico 3-5-2 per Conte in Inter Sampdoria; De Vrij, infortunatosi in Coppa Italia, ha recuperato e dunque dovrebbe essere regolarmente in campo, il che apre il ballottaggio tra Godin e Alessandro Bastoni con il secondo che questa volta potrebbe andare in panchina. Handanovic e l’ex Skriniar completano la difesa; a centrocampo Matias Vecino non ce la fa, sicuri del posto Brozovic e Barella e dunque l’altra mezzala uscirà dal ballottaggio tra Sensi e Eriksen, ma attenzione anche a Gagliardini e Borja Valero che potrebbero rappresentare scelte a sorpresa. Ashley Young più di Candreva a destra, Biraghi agirà a sinistra mentre davanti ci saranno ovviamente Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Nella Sampdoria, che gioca con il 4-4-2 classico, sono Omar Colley e Tonelli a proteggere il portiere Audero; sulle corsie laterali testa a testa Bereszynski-Depaoli (destra) e Murru-Augello (sinistra), Thorsby è candidato per il centrocampo ma potrebbe anche arretrare la sua posizione. Se così fosse, a destra si allargherebbe Linetty lasciando a Ronaldo Vieira una maglia come centrale di centrocampo, a fare coppia con Ekdal; esterno tattico a sinistra Gaston Ramirez, pronto a trasformare l’assetto in un rombo mediano che sarà a supporto dei due attaccanti, ovviamente Quagliarella e Gabbiadini.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiando le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Inter Sampdoria possiamo individuare nei nerazzurri i chiari favoriti: il segno 1 per la loro vittoria porta in dote una vincita che ammonta a 1,35 volte la cifra giocata, mentre per il successo esterno dei blucerchiati (segno 2) il valore è di ben 8,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il guadagno sarebbe di 5,00 volte la giocata con questo bookmaker.



