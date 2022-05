Diretta/ Inter Sampdoria streaming video tv: Inzaghi sogna… Perugia (Serie A)

DIRETTA INTER SAMPDORIA: NERAZZURRI, IMPRESA DISPERATA!

Inter Sampdoria, in diretta domenica 22 maggio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Atto finale di un campionato che l’Inter rischia di vedersi sfuggire per un soffio. La formazione nerazzurra ha solo una chance, una vittoria contro i blucerchiati e contemporaneamente un clamoroso ko del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo: anche un arrivo a pari punti con un pari milanista premierebbe infatti la squadra di Pioli per il vantaggio nello scontro diretto.

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi sogna un precedente vissuto da calciatore, quando nel 2000 conquistò lo Scudetto con la Lazio approfittando della sconfitta della Juventus in casa di un Perugia privo di obiettivi di classifica. Corsi e ricorsi che possono aiutare a sperare, anche se il pallino è sicuramente in mano al Milan, con l’Inter chiamata a battere comunque una Sampdoria che ha già brindato alla salvezza grazie al poker rifilato alla Fiorentina lunedì scorso.

DIRETTA INTER SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Sampdoria di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Inter Sampdoria, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Risponderà la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Rincon, Sabiri; Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.12, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.00, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 16.00.

