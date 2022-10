DIRETTA INTER SAMPDORIA/ Video streaming tv: un precedente leggendario e…

DIRETTA INTER SAMPDORIA: IL TESTA A TESTA

La Inter Sampdoria più famosa è certamente ancora quella della “pazza Inter”: fu sostanzialmente in quell’occasione che venne coniato il soprannome alla squadra nerazzurra. Era il 9 gennaio 2005: la Sampdoria si era portata sullo 0-2 con Max Tonetto e Vitali Kutuzov, il gol del bielorusso al minuto 83 era sostanzialmente definitivo e invece era successo qualcosa di incredibile. A due minuti dal 90’ Obafemi Martins aveva riacceso le speranze, poi tra 91’ e 93’ erano arrivati i gol di Christian Vieri e Alvaro Recoba a girare tutto, per una vittoria che ancora oggi i tifosi dell’Inter ricordano con tremenda soddisfazione.

I blucerchiati non battono i nerazzurri dal gennaio di un anno fa, mentre a San Siro non lo fanno dall’aprile 2017: quel giorno sulla panchina dell’Inter c’era Stefano Pioli, la rimonta si era completata al minuto 85 con Fabio Quagliarella, dopo che Patrik Schick aveva risposto al gol di Danilo D’Ambrosio. L’ultima vittoria casalinga della Beneamata, contro la Sampdoria, è andata in scena lo scorso 22 maggio: era l’ultima giornata di Serie A, a nulla era valso il 3-0 firmato Ivan Perisic e Joaquin Correa (doppietta) perché il Milan, vincendo a Reggio Emilia, si era laureato campione d’Italia. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PARTITA INTER SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Inter Sampdoria sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Inter Sampdoria grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

INZAGHI NON SI VUOLE PIù FERMARE

Inter Sampdoria, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 20.45 dallo stadio Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Una gara speciale per Stankovic, bandiera nerazzurra oggi sulla panchina della Doria.

L’Inter è a quota 21 punti nelle prime undici giornate, frutto di sette vittorie e quattro sconfitte. Il Biscione è reduce da tre successi di fila: 1-2 contro il Sassuolo, 2-0 contro la Salernitana e il pirotecnico 3-4 contro la Fiorentina. La Sampdoria, invece, è terz’ultima a quota 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la prima vittoria stagionale, per 0-1 contro la Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA

Qualche ballottaggio da valutare per Inzaghi e Stankovic, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Inter Sampdoria. Partiamo dalla compagine nerazzurra, priva dell’infortunato Brozovic. Biscione in campo con il consueto 3-5-2: Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez. Due assenze invece per i blucerchiati – Winks e De Luca – in campo con il 4-2-3-1: Audero, Bereszynski, Amione, Colley, Augello, Rincon, Villar, Gabbiadini, Sabiri, Djuricic, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Sampdoria vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Inter è a 1,23, il pareggio è a 6,40, mentre il successo della Sampdoria paga 12,30 volte la posta. Secondo gli esperti ci sarà un festival del gol: Under 2,5 a 2,40 e Over 2,5 a 1,50. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,02 e 1,70.

