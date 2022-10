Diretta Inter Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri per il riscatto

DIRETTA INTER SASSUOLO PRIMAVERA: CHIVU ANCORA SENZA VITTORIE!

La diretta Inter Sassuolo Primavera, in programma alle ore 14.30 di lunedì 17 ottobre 2022 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato PreimaVera 1 2022-2023. Si tratta di una gara decisiva per entrambe le squadre, in particolare per la formazione di casa, reduce da un avvio di campionato assolutamente horror.

L’Inter ha raccolto appena tre punti nelle prime sette giornate, frutto di tre pareggi e quattro sconfitte. Ancora nessuna vittoria per l’undici di Chivu, reduce dalla brutta sconfitta esterna per 3-1 contro la Roma di Guidi. Il Sassuolo di Bigica, invece, è a quota 13 punti, frutto di tre vittorie e quattro pareggi. I neroverdi nell’ultima giornata hanno sconfitto 2-0 l’Udinese.

INTER SASSUOLO PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Inter Sassuolo Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match della 8^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO PRIMAVERA

Qualche dubbio da sciogliere in vista della diretta Inter Sassuolo Primavera, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni. Partiamo dai nerazzurri, in campo con il 4-3-3: Calligaris, Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Perin, Andersen, Bonavita, Kamate, Owusu, Esposito, Curatolo. Passiamo adesso alla compagine emiliana, schierata con il 4-2-3-1: Theiner, Mandrelli, Loeffen, Romagna, Pieragnolo, Abubakar, Casolari, D’Andrea, Bruno, Leone, Russo.











