DIRETTA INTER SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Inter Sassuolo Primavera, che curiosamente replica la stessa semifinale dello scorso anno: i neroverdi sono campioni d’Italia in carica, dunque ovviamente avevano vinto loro quella partita con il risultato di 3-1, al Viola Park di Firenze i gol di Kevin Bruno, Flavio Russo e Kevin Leone non avevano lasciato scampo all’Inter, che solo nel recupero aveva trovato la rete della bandiera con Mike Aidoo. Inter che arriva meglio alla semifinale di stasera, avendo vinto entrambe le sfide stagionali: in casa per 2-1 con Christos Alexiou e l’autorete di Tommaso Benvenuti (per il Sassuolo a segno Borna Knezovic).

In trasferta invece la vittoria nerazzurra è quella di fine aprile, anche in questo caso di misura e con il solo gol messo a segno da Matteo Cocchi, su calcio di punizione. L’ultima vittoria del Sassuolo in una regular season di campionato risale all’aprile 2023: uno scintillante 3-2 con i gol di Flavio Russo, Nicola Mandrelli e Luca D’Andrea e l’Inter che aveva sfiorato la rimonta con Francesco Pio Esposito e Amadou Sarr. Adesso finalmente siamo pronti a vivere insieme questa semifinale che si preannuncia molto equilibrata e può regalare davvero tante emozioni, non ci resta che seguire la diretta Inter Sassuolo Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

INTER SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Inter Sassuolo Primavera dovrete andare su Sportitalia, in chiaro sul digitale terrestre, con l’eventuale supporto della diretta streaming video grazie al sito ufficiale e al canale SI Solo Calcio.

INTER SASSUOLO PRIMAVERA: PER ANDARE IN FINALE!

La diretta Inter Sassuolo Primavera va in scena alle ore 20:30 di martedì 27 maggio, presso il Viola Park: è la seconda semifinale playoff del campionato Primavera 1 2024-2025, una gara secca che ci dirà quale squadra andrà in finale a contendere lo scudetto. Il Sassuolo ci prova per il secondo anno consecutivo: campioni d’Italia in carica, i neroverdi l’anno scorso avevano eliminato proprio l’Inter in semifinale, quest’anno sono arrivati al terzo posto in classifica e hanno dovuto giocare il primo turno dei playoff, superandolo brillantemente contro il Milan.

L’Inter invece ha conteso il primato della regular season alla Roma, ma alla fine è giunta staccata; una stagione comunque interessante, ancora con il doppio impegno della Youth League interrotta per mano del Trabzonspor, e ora si proverà a mettere in bacheca un tricolore che in questa categoria manca dal 2022, e che sarebbe già l’undicesimo titolo, per andare in fuga in un albo d’oro che parla già di primo posto. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta Inter Sassuolo Primavera, ora un rapido sguardo anche alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO PRIMAVERA

Il modulo scelto da Andrea Zanchetta nella diretta Inter Sassuolo Primavera è il 4-3-3: ancora qualche dubbio ma possiamo pensare che in difesa Alexious sarà affiancato da Garonetti o Maye, poi sugli esterni possiamo aspettarci il ritorno da titolari di Aidoo e Cocchi. Il portiere sarà Callgiaris; al centro del campo Mattia Zanchetta fa il frangiflutti con il supporto di Berenbruch e presumibilmente Topalovic, il che lascia il tridente offensivo con De Pieri (o Mosconi) e Quieto a giostrare sugli esterni assistendo la prima punta che sarà Spinaccè.

Il Sassuolo Primavera di Emiliano Bigica si dispone con modulo ad albero di Natale, e una formazione che potrebbe ricalcare quella vista contro il Milan: dunque Di Bitonto e Corradini davanti a Scacchetti con Parlato e Barani che fanno i due esterni, in mezzo al campo invece la qualità di Leone con il supporto di Emerick Lopes, schierato di fatto in cabina di regia, e Weiss. Sulla trequarti agiscono il bomber Knezovic, autore di una doppietta contro il Milan, e Kevin Bruno; da definire la maglia del centravanti, Minta è partito titolare lo scorso sabato ma non è escluso che per la semifinale Bigica pensi a Denis Sandro, 8 gol nel corso della regular season.