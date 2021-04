Diretta/ Inter Sassuolo (Serie A) streaming video DAZN. Conte, sigillo Scudetto?

DIRETTA INTER SASSUOLO: OPERAZIONE ALLUNGO!

Inter Sassuolo, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valevole per il recupero della nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Recupero che può rappresentare per l’Inter l’opportunità per mettere il sigillo sulla corsa Scudetto. Già a +8 sul Milan secondo, vincendo questa sfida contro i neroverdi l’Inter volerebbe addirittura a +11 sulla più immediata inseguitrice. L’Inter sembra davvero poter rovinare solo con le sue mani una corsa al titolo che riporterebbe lo Scudetto in nerazzurro dopo 11 anni d’attesa. I

n questo quadro il Sassuolo proverà a guastare la festa, i neroverdi sono stati concreti nella sfida contro la Roma nonostante le tante assenze, ma difficilmente recupereranno elementi importanti per questa trasferta milanese: senza Berardi, Caputo, Locatelli e Ferrari, giocare una sfida così importante a 4 giorni dall’ultimo match potrebbe far affiorare una stanchezza di cui l’Inter è chiamata ad approfittare per vedere sempre più vicino il suo sogno.

DIRETTA INTER SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sassuolo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN che la trasmetterà ai suoi abbonati con il servizio di diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o di una smart tv con connessione a internet. In alternativa, gli abbonati Sky da almeno tre anni potranno tenere d’occhio il canale 209 del decoder: su DAZN1 sarà infatti trasmesso il match via satellite.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Sassuolo presso lo stadio Giuseppe Meazza. I padroni di casa allenati da Antonio Conte scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Ranocchia; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lukaku. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Inter Sassuolo, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,33 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 5,00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 8,00 volte quanto avrete deciso di puntare.



