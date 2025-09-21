Diretta Inter Sassuolo streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di Serie A.

DIRETTA INTER SASSUOLO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La storia che ci accompagna verso la diretta Inter Sassuolo ci ricorda che ne sono capitate di tutti i colori nella breve ma avvincente storia di questa partita, che in Serie A vanta numeri in perfetto equilibrio con dieci vittorie per parte più due pareggi su ventidue partite. Ci sono stati due 7-0 per l’Inter nelle prime tre sfide, in seguito però il Sassuolo vinse addirittura sette partite sulle otto disputate fra il 2015 e il 2018. Successivamente l’Inter è tornata a raddrizzare i numeri del testa a testa, passando anche in vantaggio prima dei clamorosi risultati del 2023-2024.

L’Inter vinse il suo ventesimo scudetto perdendo due sole partite in tutto il campionato, che furono proprio le due contro il Sassuolo, che nonostante questo exploit non riuscì ad evitare la retrocessione. La certezza è che la diretta Inter Sassuolo non è mai banale, allora adesso seguiamo con la massima attenzione ciò che potrà succedere a San Siro! INTER (3-5-2): Jo. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; F. Pio Esposito, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu SASSUOLO (4-3-3): Muric; W. Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; I. Koné, Matic, Vranckx; D. Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER SASSUOLO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Inter Sassuolo l’unico appiglio con la nostra tv è DAZN1, conseguenza di questo è il fatto che la diretta streaming video verrà invece garantita dalla piattaforma DAZN.

INTER SASSUOLO: ALLA RICERCA DI CONTINUITÀ!

Approcciandoci alla diretta Inter Sassuolo andiamo a parlare di una partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 21 settembre, ed è valida per la quarta giornata della Serie A 2025-2026. La parola d’ordine è continuità, quella che entrambe le squadre cercano; soprattutto l’Inter, che deve finire sotto i riflettori.

I nerazzurri avevano perso consecutivamente contro l’Udinese in casa e la Juventus in maniera beffarda; sei gol incassati in due partite, ma poi è arrivato l’esordio in Champions League e Cristian Chivu è andato a prendersi la vittoria sul campo dell’Ajax, tra l’altro con doppietta del tanto criticato Marcus Thuram.

Per il Sassuolo il ritorno al successo in Serie A è coinciso con il colpo contro la Lazio: anche Fabio Grosso ha finalmente potuto festeggiare dopo aver perso le prime due partite, e adesso può iniziare a inseguire, almeno idealmente, la salvezza.

Sono tanti i motivi di spunto di cui potremmo ancora parlare per la diretta Inter Sassuolo, ma per il momento, visto che manca sempre meno al calcio d’inizio, dobbiamo concentrarci sulle scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco, andando dunque a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Chivu in maniera sibillina aveva detto che nella diretta Inter Sassuolo avrebbe giocato un Martinez: sarà Josep che dunque in porta sostituisce Sommer per turnover, mentre Lautaro dovrebbe ancora andare in panchina, almeno, con Francesco Pio Esposito al fianco di Thuram. In difesa abbiamo Bisseck più di Akanji per supportare Acerbi e Alessandro Bastoni; Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, mentre Sucic dovrebbe vincere il ballottaggio con Mkhitaryan e tornare titolare in una mediana che prevede Calhanoglu in cabina di regia e Barella regolarmente schierato sul centrodestra.

Idee chiare per Grosso, che perde Walukiewicz e Yeferson Paz: nel suo 4-3-3 Idzes-Muharemovic rimane la coppia centrale a protezione del portiere Muric, con Woyo Coulibaly che agisce come terzino destro e Doig sull’altro versante del campo. In mezzo ecco la grande esperienza di Matic, con Vranckx che ancora una volta viene schierato da mezzala e Ismael Koné che invece fa l’altro interno; il tridente si può definire “pesante” perché Domenico Berardi agisce s una corsia e Laurienté si prende l’altra, partita speciale – non certo la prima – per Pinamonti contro l’Inter, sarà lui a guidare l’attacco neroverde a San Siro.

QUOTE E PRONOSTICO INTER SASSUOLO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito sulla diretta Inter Sassuolo indicano chiaramente nella squadra nerazzurra la favorita: abbiamo infatti il segno 1 per la vittoria interna che vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, contro il valore pari a ben 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 per il successo neroverde; l’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e garantirebbe una vincita equivalente a 5,50 volte la giocata.