DIRETTA INTER SASSUOLO/ Video streaming tv: ci sono otto precedenti a San Siro

DIRETTA INTER SASSUOLO: I TESTA A TESTA

La diretta di Inter Sassuolo, prima di oggi, si è già giocata allo Stadio Giuseppe Meazza in altre otto occasioni. Il bilancio è equilibratissimo con tre vittorie a testa e due pareggi. L’Inter non vince in casa contro questo avversario dall’aprile del 2021 quando si impose col risultato finale di 2-1. La sbloccava Romelu Lukaku al decimo minuto con raddoppio al minuto 67 di Lautaro Martinez. Nel finale Traore rendeva solo meno pesante la sconfitta per i suoi. L’ultima vittoria dei neroverdi a San Siro ci porta indietro al 12 maggio del 2018 a fronte di una gara terminata 1-2.

Diretta/ Genoa Sassuolo Primavera (risultato finale 1-2): colpo esterno neroverde!

Nel primo tempo la sbloccava Matteo Politano che poi sarebbe passato proprio all’Inter prima di viaggiare verso Napoli dove gioca ancora oggi. Nella ripresa la sigillava Domenico Berardi segnando il 2-0 al minuto 72. Rafinha la riapriva otto giri di orologio dopo ma non era in grado di regalare ai suoi quello che sarebbe stato un clamoroso pareggio. Sicuramente la gara in questione non ha mai offerto match banali e anzi molto spesso ci ha regalato delle belle partite con tante emozioni da una parte e dall’altra. (Matteo Fantozzi)

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO/ Diretta tv: spazio a Sanchez, chi gioca con lui?

DIRETTA INTER SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Inter Sassuolo sarà riservata a televisori dotati di connessione ad Internet e naturalmente di abbonamento alla piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti in diretta streaming video esclusiva questa partita, come in totale ben sette ad ogni giornata del campionato di Serie A.

INTER SASSUOLO: OCCHIO A DIONISI!

Inter Sassuolo, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, è in programma alle ore 18.00 di oggi, domenica 20 febbraio 2022, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati naturalmente sui padroni di casa nella diretta di Inter Sassuolo, perché i nerazzurri arrivano dalla sconfitta contro il Milan e il pareggio contro il Napoli nelle ultime due giornate e adesso devono tornare alla vittoria per rilanciarsi verso lo scudetto.

Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Quote: squalifiche pesanti (Serie A)

Va detto che non si tratta affatto di una crisi di gioco, come dimostrato pure contro il Liverpool, ma adesso per l’Inter è necessario tornare a vincere. Attenzione però a un Sassuolo che ha già espugnato la San Siro rossonera e anche lo Stadium bianconero e si esalta contro le big: il problema dei neroverdi si chiama semmai continuità, ma sono una squadra insidiosa per chiunque, come dimostra il beffardo pareggio subito in extremis contro la Roma. Snodo dunque molto importante per la stagione nerazzurra: che cosa succederà in Inter Sassuolo?

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO

Cosa ci dicono le probabili formazioni della diretta Inter Sassuolo? Simone Inzaghi potrebbe scegliere il turnover in attacco e quindi Dzeko e Lautaro sono in ballottaggio per affiancare Sanchez. Spicca poi la squalifica di Brozovic, dunque nel cuore della mediana dovrebbero agire Barella, Gagliardini e Calhanoglu, con un possibile turnover invece su entrambe le fasce, dove i titolari verranno scelti solo in extremis. Infine, in difesa è stato il ricorso sulla squalifica di Bastoni a decidere come si completerà il pacchetto con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic.

Una squalifica di spicco anche per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che deve fare a meno di Ferrari in una difesa che sarà dunque formata da Muldur, Chiriches, Ayhan e uno fra Rogerio e Kyriakopoulos davanti al portiere Consigli. A centrocampo le certezze sono Frattesi e Lopez, affiancati da uno fra Traore e Matheus Henrique, mentre in attacco spiccherà il tridente tutto italiano con Berardi, Scamacca e Raspadori, gli ultimi due tra l’altro entrambi nel mirino dell’Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Inter Sassuolo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri sono certamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Sassuolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA