DIRETTA/ Inter Sassuolo video streaming tv: una storia ricchissima di emozioni

Poco tempo all’inizio della diretta Inter Sassuolo, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sono dieci gli incroci tra nerazzurri ed emiliani. La prima volta (9 febbraio 2014) i padroni di casa si imposero di misura, gol di Samuel alla prima stagione del Sassuolo nella massima serie. Vittoria clamorosa dell’Inter il 14 settembre 2014: un fragoroso 7-0 scandito dalla tripletta di Icardi, la doppietta firmata da Osvaldo e le reti di Kovacic e Guarin.

Il 10 gennaio 2016 la prima affermazione del Sassuolo in una gara ufficiale, merito di un calcio di rigore realizzato da Berardi in pieno recupero. Il primo pareggio tra Inter e Sassuolo è, invece, datato 19 gennaio 2019, match terminato senza reti. L’ultimo incrocio è, infine, quello del 20 febbraio 2022 che ha registrato la vittoria ospite grazie ai gol messi a segno da Raspadori e Scamacca. (Giulio Halasz)

Ricordiamo che la diretta tv di Inter Sassuolo sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Inter Sassuolo grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

Inter Sassuolo, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Un occhio alla Champions per la squadra di Simone Inzaghi che oltre a prendersi il primo round in semifinale di Champions contro il Milan, vola anche in campionato con lo 0-2 in casa della Roma molto importante per fissare il quarto posto in classifica, da difendere ora nel rush finale.

Sassuolo reduce da un pari nel derby emiliano contro il Bologna, nel girone di ritorno i neroverdi hanno cambiato completamente passo prendendosi un posto tranquillo in classifica, con la prospettiva dell’ottavo posto che, in caso di penalizzazione della Juventus, potrebbe portare alla Conference League. All’andata Inter vincente 1-2 al Mapei Stadium, ultimo precedente al “Meazza” il 20 febbraio 2022 terminato con un secco 0-2 in favore del Sassuolo.

Le probabili formazioni della diretta Inter Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Bellanova; Lukaku, Correa. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











