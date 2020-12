Diretta/ Inter Shakhtar (Champions League) streaming e tv. Conte all’ultimo assalto

Inter Shakhtar, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Conte all’ultimo assalto, consapevole che non tutto dipenderà dall’Inter in questa ultima giornata. La vittoria sul campo del Borussia Monchengladbach di martedì scorso ha rimesso in gioco i nerazzurri, che ora dovranno battere gli ucraini che, sconfiggendo in casa il Real Madrid, hanno ulteriormente mischiato le carte di un girone molto ingarbugliato. In caso di successo, l’Inter sarebbe sicura della qualificazione in Europa League proprio ai danni dello Shakhtar, ma per gli ottavi di finale dovrà sperare in un risultato che non sia un pareggio tra Real Madrid e Borussia. L’eventuale “biscotto” potrebbe però essere però rischioso per spagnoli e tedeschi, che rischierebbero l’eliminazione in caso di successo dello Shakhtar. La situazione del girone B sembra dunque essere la più ingarbugliata e appassionante in assoluto: l’Inter arriva comunque all’appuntamento cruciale in crescita, avendo ottenuto contro il Bologna, sabato scorso, la terza vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League.

DIRETTA INTER SHAKHTAR IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Inter Shakhtar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Antonio Conte con un 3-5-2: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Vidal, Young; Lukaku, Martinez. Gli ospiti guidati in panchina da Luis Castro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matviyenko; Marlos, Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Dentinho, Taison.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Inter e Shakhtar queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.28, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 6.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 9.50.



