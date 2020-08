Diretta Inter Shakhtar/ Streaming video tv: esame ucraino (Europa League)

Inter Shakhtar, in diretta dallo stadio Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 17 agosto 2020, come semifinale della Uefa Europa League 2019-2020, naturalmente in gara secca come tutte le partite della Final Eight imposta dalla pandemia di Coronavirus per riuscire a completare le Coppe europee anche in una stagione a dir poco complicata. Ci avviciniamo alla diretta di Inter Shakhtar potendo evidenziare tantissimi motivi d’interesse: i nerazzurri di Antonio Conte sono l’ultima squadra italiana rimasta in corsa nelle Coppe europee, inoltre l’Inter mancava da una semifinale continentale dal 2010 e si giocherà le proprie possibilità di vincere un trofeo, come non succede dal 2011. Sicuramente i nerazzurri ci arrivano bene: hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive fra campionato ed Europa League, hanno subito un solo gol nelle ultime sei uscite e ai quarti hanno vinto con merito contro il Bayer Leverkusen, una squadra certamente temibile. Tuttavia anche lo Shakhtar Donetsk è in grande forma, vanta a sua volta una eccellente striscia di risultati e ai quarti ha travolto il Basilea per 4-1. Inter Shakhtar sarà dunque una semifinale da seguire con la massima attenzione…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER SHAKHTAR

La diretta tv di Inter Shakhtar Donetsk sarà garantita in chiaro per tutti su Tv8, naturalmente tasto numero 8 del telecomando: una ottima notizia per tutti i tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio, che così potranno seguire la semifinale di Europa League Inter Shakhtar anche se non fossero abbonati alla televisione satellitare, la quale trasmetterà la partita di stasera sui canali di Sky Sport e in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHAKHTAR

Nelle probabili formazioni di Inter Shakhtar ci aspettiamo ben poche novità da parte di Antonio Conte rispetto all’assetto che ha funzionato così bene nelle ultime settimane. Capitan Handanovic in porta; davanti a lui la difesa a tre nella quale Godin è diventato di nuovo titolare fisso, affiancando De Vrij e Bastoni a discapito di Skriniar; nei cinque di centrocampo ballottaggio D’Ambrosio-Candreva a destra, ecco poi Barella, Brozovic e Gagliardini per dare ordine e solidità, con Eriksen pronto a entrare a partita in corsa per elevare la qualità e il sostegno all’attacco, infine a sinistra agirà Young. Nessun dubbio pure in attacco, anche perché purtroppo Sanchez è uscito infortunato contro il Bayer Leverkusen: in ogni caso, Lautaro Martinez sarebbe stato comunque titolare al fianco di Lukaku. Lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro ha invece come modulo di riferimento il 4-2-3-1: Pyatov in porta; davanti a lui linea difensiva a quattro con Dodô, Kryvtsov, Khocholava e Matviyenko da destra a sinistra; Marcos Antônio e Stepanenko formeranno invece la coppia mediana, infine trazione latina per il reparto offensivo dello Shakhtar. Infatti sulla trequarti i titolari dovrebbero essere Marlos, Alan Patrick e Taison, tutti in appoggio al centravanti che sarà invece Júnior Moraes.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Inter Shakhtar, basato sulle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti sulla carta e così il segno 1 per la vittoria dell’Inter (che formalmente gioca in casa) è quotato a 1,70. Si sale poi a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria dello Shakhtar varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 2.



