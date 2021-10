DIRETTA/ Inter Sheriff video streaming tv: a San Siro arbitra Danny Makkelie

DIRETTA INTER SHERIFF: L’ARBITRO

Questa sera la diretta tra Inter e Scheriff sarà affidata al fischietto olandese Danny Makkelie, che pure sarà in campo allo stadio San Siro con i connazionali e assistenti Steegstra e De Vries, mentre Joey Kooji farà da quarto uomo. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, pure scopriamo che questo in stagione ha collezionato ben 11 direzioni, di cui pure tre per il primo torneo per club della UEFA: nel complesso Makkelie ha però segnato a tabella ben 44 ammonizioni, una sola espulsione e nessun calcio di rigore. Possiamo poi ora ampliare ancora la nostra analisi e ricordare che in passato Makkelie ha incontrato l’Inter in ben tre occasioni (due sconfitte e un successo per i nerazzurri), di cui pure l’ultima ai gironi della Champions league 2020-21, quando i milanesi sfidarono il Monchengladbach. Uno solo il riferimento tra i direttore di gara e lo Sheriff, occorso nelle qualificazioni alla Champions league del 2013-14. (agg Michela Colombo)

DIRETTA INTER SHERIFF STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Sheriff sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

INTER SHERIFF: PER INZAGHI VALGONO SOLO I 3 PUNTI

Inter Sheriff, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Dopo la dura sconfitta sul campo della Lazio, la prima stagionale condita da polemiche e con la squadra che ha perso il controllo nel finale, l’Inter cerca la prima vittoria in Champions per provare a non ritrovarsi subito in salita nella corsa agli ottavi di finale, obiettivo sempre sfumato nelle ultime tre stagioni. Finora un punto per la squadra di Inzaghi nelle prime due partite contro Shakhtar e Real Madrid.

Di fronte ci sarà lo Sheriff Tiraspol, club moldavo della Transnistria che ha stupito tutti andando ad espugnare il Santiago Bernabeu dopo aver battuto anche lo Shakhtar di De Zerbi, trovandosi dunque al momento, contro ogni pronostico, al comando della classifica del girone. Mai una squadra moldava era arrivata alla fase a gironi di Champions e l’Inter sarà chiamata a non sottovalutare gli avversari, mancare ancora una volta la vittoria metterebbe i nerazzurri a forte rischio per la qualificazione al turno successivo e per questo Inzaghi punterà a schierare la formazione migliore.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SHERIFF

Le probabili formazioni della diretta Inter Sheriff, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez. Risponderà lo Sheriff allenato da Yuri Vernydub con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Bruno, Kolovos, Castañeda; Traore.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.18, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.25, mentre l’eventuale successo dello Sheriff abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 14.00.



