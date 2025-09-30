Diretta Inter Slavia Praga streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 30 settembre 2025

DIRETTA INTER SLAVIA PRAGA: NERAZZURRI PER IL BIS IN CHAMPIONS LEAGUE

Secondo atto della nuova stagione in Champions League per i vice-campioni d’Europa in carica, la diretta Inter Slavia Praga è in programma allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro con inizio alle ore 21.00 di stasera, martedì 30 settembre 2025. Sulla carta, una buona occasione per cercare il bis dopo il positivo debutto europeo.

L’Inter di Cristian Chivu infatti ha debuttato con la vittoria contro l’Ajax due settimane fa, fondamentale anche perché ha chiuso un periodo difficile a cavallo della sosta, mentre in seguito sono arrivati anche due successi in campionato. Il bilancio quindi sta diventando positivo, ma ovviamente fine settembre non è tempo per fare calcoli, discorso valido anche in Champions League.

Sappiamo che il calendario dell’Inter nella fase campionato ha una prima metà relativamente semplice e una seconda decisamente impegnativa, adesso quindi è fondamentale conquistare quanti più punti possibili. Lo Slavia Praga in questa Champions League ha debuttato con un pareggio per 2-2 contro il Bodø/Glimt, occasione persa al 90′ per ottenere una vittoria che avrebbe dato prospettive migliori.

L’Inter arriva da una stagione molto positiva su due fronti, ma infine il doppio sforzo costrinse i nerazzurri a pagare dazio proprio nel momento decisivo. D’altronde i nerazzurri hanno ormai uno status da big europea, attualmente terza nel ranking Uefa per club: onori e oneri, la diretta Inter Slavia Praga è sicuramente una partita in cui puntare alla vittoria.

INTER SLAVIA PRAGA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Inter Slavia Praga in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport, come ormai abituale al martedì in Champions League, quindi saranno Sky Go e Now Tv i riferimenti per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SLAVIA PRAGA

Cristian Chivu farà turnover, ma quanto? Questa è la domanda decisiva per le probabili formazioni della diretta Inter Slavia Praga: ad esempio rischia la panchina pure Thuram, finora sempre titolare, con Esposito che potrebbe giocare con Lautaro Martinez. A centrocampo, con il classico 3-5-2, Sucic potrebbe fare compagnia nel trio mediano a Barella e Calhanoglu, sulle fasce invece torneranno titolari Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. A proposito di rientri, si rivedranno dall’inizio anche Sommer tra i pali e davanti a lui Acerbi con Akanji e Bastoni nella difesa a tre.

Jindřich Trpišovský dovrebbe invece scegliere il modulo 4-2-3-1. Per scegliere i titolari ci sono in realtà dei ballottaggi ancora aperti, ma possiamo indicare il portiere Stanek; davanti a lui la difesa a quattro potrebbe vedere dall’inizio Doudera, Chaloupek, l’ex Torino Zima e Mbodji. Nella coppia a centrocampo i favoriti sono Zafeiris e Dorley, infine l’attacco dello Slavia Praga a San Siro potrebbe prevedere Kusej, Sadilek e Provod sulla trequarti alle spalle di Chory.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine eccoci al classico appuntamento con il pronostico sulla diretta Inter Slavia Praga secondo Snai, che come prevedibile vede nettamente favoriti i nerazzurri padroni di casa. Il segno 1 è infatti quotato a 1,32, mentre già la quota è di 5,50 in caso di pareggio e si arriva fino a ben 8,25 volte la vostra giocata in caso di segno 2 per il quale servirebbe il colpo ceco a San Siro.