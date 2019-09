Diretta Inter Slavia Praga/ Streaming video tv: Mancini favorito (Champions League)

Inter Slavia Praga, diretta dall’arbitro francese Ruddy Buquet, si gioca oggi martedì 17 settembre 2019 alle ore 18.55 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Appuntamento dunque sulla carta agevole per i nerazzurri in apertura della nuova Champions League nel girone F, Inter Slavia Praga però è una partita nella quale gli uomini di Antonio Conte saranno “obbligati” a vincere, perché il girone è molto duro comprendendo anche Barcellona e Borussia Dortmund, di conseguenza i tre punti in casa contro la rivale più debole sono una necessità se si vuole sperare di raggiungere gli ottavi di finale. L’inizio di campionato induce all’ottimismo grazie a tre vittorie su altrettante partite disputate, adesso sarebbe davvero prezioso partire con il piede giusto anche nella nuova avventura in Champions League, anche per avvicinarsi nel migliore dei modi al derby di sabato sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Slavia Praga sarà garantita in esclusiva da Sky, che è ancora una volta la casa della Champions League, per la precisione sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252. La diretta streaming video della partita di San Siro sarà di conseguenza riservata anch’essa ai soli abbonati, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SLAVIA PRAGA

Nelle probabili formazioni di Inter Slavia Praga ecco che per Antonio Conte la certezza in attacco è questa volta Lautaro Martinez, in copertina con l’Argentina, mentre per Lukaku resta la cautela legata al mal di schiena del belga. In difesa nulla dovrebbe cambiare, con Godin, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, possibili novità invece sulle fasce, dove è possibile un turnover totale con Lazaro a destra e Biraghi a sinistra. In mediana infine dovrebbe recuperare un posto da titolare Vecino al posto di Barella, per affiancare Brozovic e Sensi. Potremmo invece disegnare un modulo 4-2-3-1 per lo Slavia Praga allenato da Jindřich Trpišovský, che dovrebbe puntare sui seguenti titolari per la partita di San Siro: Kolar in porta; difesa a quattro con Coufal, Kudela, Hovorka e Boril da destra a sinistra; la coppia in mediana dovrebbe invece essere formata da Soucek e Kral; avanzando verso l’attacco, ecco Masopust esterno destro, Stanciu trequartista centrale e Olayinka a sinistra in appoggio alla prima punta Skoda.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Inter Slavia Praga: l’agenzia di scommesse Snai, come prevedibile, ritiene ampiamente favoriti i nerazzurri. Il segno 1 infatti è proposto a 1,38; si sale poi con il segno X per il pareggio fino a 4,75, infine un colpaccio dello Slavia Praga varrebbe ben 8,25 volte la posta in palio per chi osasse puntare sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA