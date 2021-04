Diretta/ Inter Spal (Primavera) streaming video tv: nerazzurri per ripartire

DIRETTA INTER SPAL PRIMAVERA: TUTTO FACILE PER I NERAZZURRI?

Inter Spal, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 10.30 presso il Suning Young Development Center, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Nerazzurri chiamati a ripartire visto che prima della sosta era arrivata la sconfitta nello scontro diretto ad alta quota sul campo della Sampdoria. I blucerchiati hanno inflitto all’Inter il terzo ko stagionale ed hanno costretto così la squadra allenata da Armando Madonna a scivolare al terzo posto in classifica, a -2 dalla Sampdoria e a -5 dalla Roma capolista, che poche settimane fa era stata agganciata al primo posto proprio dai nerazzurri.

Costretta a cambiare registro anche la Spal, al momento ancora in un’ottima quinta posizione in classifica ma sconfitta, nell’ultimo turno prima della sosta, da un Genoa che ora fa parte di un quartetto con Milan, Atalanta e Sassuolo che incalza gli estensi in zona play off a una sola lunghezza di distanza. Soprattutto, quella contro il Genoa è stata per la Spal la terza sconfitta consecutiva, decisamente un trend da invertire per non rovinare quanto di buono la squadra di Scurto è riuscita a costruire nella prima parte della stagione.

DIRETTA INTER SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Spal Primavera presso il Suning Young Development Center. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Rovida; Vezzoni, Kinkoue, Sottin, Dimarco; Boscolo Chio, Sangalli, Wieser; Lindkvist; Bonfanti, Fonseca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Scurto con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Galeotti; Iskra, Raitanen, Peda, Yabre; Colyn, Zanchetta, Ellertsson; Campgna, Moro, Mendoza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Inter e Spal Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.10 volte la posta scommessa.



