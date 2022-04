Diretta/ Inter-Spal streaming video tv: chance nerazzurra (Primavera)

DIRETTA INTER SPAL PRIMAVERA: NERAZZURRI FAVORITI!

La diretta Inter Spal, venerdì 29 aprile 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Suning, sarà una sfida valida per la 32^ giornata di Primavera 1. Chance nerazzurra per consolidare il secondo posto in classifica contro gli estensi già retrocessi. L’Inter è reduce da un convincente successo esterno sul campo del Torino e proverà a mettere in fila contro la Spal quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Diretta/ Brescia Spal (risultato finale 1-1): Latte Lath risponde a Tramoni

Dall’altra parte come detto gli emiliani hanno ormai poco da chiedere alla stagione, già sicuri del penultimo posto in classifica e della retrocessione nel campionato Primavera 2, con la sconfitta interna contro l’Atalanta che è stata la quinta consecutiva per gli estensi. Nel match d’andata Inter vincente in casa della Spal con un secco 0-2, con reti decisive messe a segno da Fabbian e Peschetola.

DIRETTA/ Spal Atalanta Primavera (risultato finale 2-3): decide Cisse al 94'

DIRETTA INTER SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Spal Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Spal Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek. Risponderà la Spal allenata da Paolo Mandelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei.

Diretta/ Fiorentina Spal Primavera (risultato finale 3-2): splendida vittoria viola!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Spal Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA