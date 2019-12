Diretta Inter Spal/ Streaming video tv: tutto facile per i nerazzurri? (Serie A)

Inter Spal, partita diretta dal signor Massimiliano Irrati, si gioca alle ore 15:00 di domenica 1 dicembre: la partita è valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I nerazzurri continuano il loro inseguimento alla Juventus che, con la vittoria sul campo del Torino, è rimasta ad un punto di distanza. Oggi la squadra di Antonio Conte giocherà due ore e mezza dopo e dunque scenderà in campo sapendo già se ci sarà la possibilità di operare il sorpasso in testa alla classifica; di sicuro il morale è molto alto, perchè il successo di Champions League a Praga ha permesso ai nerazzurri avere un’ottima occasione per qualificarsi agli ottavi. La Spal, che non vince da ormai due mesi, è rimasta in zona retrocessione dopo il pareggio contro il Genoa, e ha bisogno di punti e continuità per proseguire il discorso salvezza; aspettiamo dunque la diretta di Inter Spal e nel frattempo valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Spal sarà trasmessa sulla televisione satellitare, pertanto sarà un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a questa emittente. Il canale da visitare è Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e in assenza di un televisore sarà ovviamente possibile attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, da installare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL

In Inter Spal Antonio Conte dovrebbe ridare campo a Gagliardini, pienamente recuperato e dunque schierabile sulla mezzala per sostituire Barella, che rivedremo a gennaio. Vecino sarà dall’altra parte con Brozovic a fare da playmaker davanti ad una difesa nella quale Bastoni darà riposo a Godin come già successo nel corso di questa stagione. Confermato naturalmente il portiere Handanovic così come De Vrij e Skriniar; Candreva sarà l’esterno destro con Biraghi dall’altra, scalpita Politano che ha recuperato ma parte alle spalle dello straordinario duo formato da Romelu Lukau e Lautaro Martinez, niente da fare per Sensi. Nella Spal si è fermato ancora Federico Di Francesco: tegola per Leonardo Semplici che dovrebbe utilizzare Floccari per fare coppia con Petagna. Alle loro spalle si candida Murgia, che dovrebbe essere insieme a Kurtic la mezzala a supporto del regista Valdifiori. Sala sarà titolare a destra, dall’altra parte dovrebbe invece agire Reca e dunque da questo punto di vista non cambiano le scelte dell’allenatore. In difesa tornano Thiago Cionek e Tomovic: entrambi puntano una maglia nell’undici iniziale per completare il reparto con Vicari, mentre il portiere sarà chiaramente Etrit Berisha.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Inter Spal indicano chiaramente nei nerazzurri la squadra favorita: siamo ad un valore di 1,27 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la loro vittoria, mentre il successo esterno degli estensi vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 11,00 volte la puntata sul segno 2. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote un guadagno corrispondente a 5,50 volte la giocata con questo bookmaker.



