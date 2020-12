Diretta Inter Spezia/ Streaming video tv: missione primo posto per Conte (Serie A)

DIRETTA INTER SPEZIA: CONTE SI PRENDE LA VETTA?

Inter Spezia, che sarà in diretta da San Siro, va in scena alle ore 15:00 di domenica 20 dicembre: per i nerazzurri un’occasione d’oro nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, perché potrebbe arrivare il primo posto in classifica anche se, per questo, occorrerà che il Sassuolo freni il Milan. Intanto Antonio Conte ha reagito di rabbia all’eliminazione dall’Europa: prima la rimonta di Cagliari e poi il preziosissimo successo contro il Napoli, vittoria di misura ma che ha permesso all’Inter di guadagnare altri punti sulla concorrenza, trovandosi a -1 dalla vetta e dunque in odore di sorpasso. Un bel momento dunque, nonostante aleggino ancora i fantasmi per il flop in Champions League; a San Siro oggi arriva uno Spezia che sta facendo molto bene nel suo primo campionato di sempre in Serie A.

I liguri però hanno sprecato una straordinaria chance nel turno infrasettimanale: avanti di due gol contro il Bologna, si sono fatti rimontare e hanno anche rischiato di perdere, salvandosi grazie a Provedel che all’ultimo secondo ha parato un rigore a Musa Barrow. È comunque arrivato un pareggio che fa morale e volume di classifica per una situazione del tutto positiva; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Inter Spezia, ma intanto possiamo fare un’analisi approfondita delle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA INTER SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Spezia sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva sui canali Sky Calcio del decoder, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPEZIA

In Inter Spezia Conte potrebbe non avere a disposizione Brozovic, ma ha ritrovato Sensi e spera di fare lo stesso con Vidal: dunque a centrocampo potremmo vedere Gagliardini spostato in regia con Barella e uno tra l’ex Sassuolo e il cileno a completare lo schieramento, a destra Hakimi potrebbe riprendersi il posto o aspettare ancora per essere al 100%. In questo caso giocherebbe Darmian, con Ashley Young o Perisic sull’altro versante; in difesa, davanti ad Handanovic, si potrebbe rivedere Kolarov che darebbe riposo ad Alessandro Bastoni, Ranocchia insidia De Vrij per lo stesso motivo e D’Ambrosio può prendere il posto di Skriniar. Allo stesso modo, davanti ci aspettiamo Alexis Sanchez: da vedere se per Lautaro Martinez o Romelu Lukaku.

Nello Spezia è squalificato Chabot: al centro della difesa torna Terzi che farà coppia con Erlic, mentre sulle corsie laterali Ferrer e Simone Bastoni sono favoriti. Provedel ancora una volta sarà il portiere; rivoluzione a centrocampo con il ritorno di Matteo Ricci in cabina di regia e Pobega sulla mezzala, ma almeno Agoume potrebbe rimanere titolare completando così il reparto. Davanti gli intoccabili sono Nzola, già 6 gol in campionato, e Gyasi: in crescita le quotazioni di Agudelo dopo l’ottima partita di mercoledì, ma Diego Farias rimane un forte candidato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Inter Spezia emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,24 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 11,00 volte l’importo investito.



