Diretta/ Inter Torino (Primavera) streaming video tv: nerazzurri discontinui

DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA: GRANATA SECONDI!

Inter Torino, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 12.30 presso il Suning Training Center, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Prosegue nel segno della discontinuità la stagione dei ragazzi allenati da Christian Chivu. Inter sconfitta anche nell’ultima trasferta di Lecce e costretta a perdere ulteriore terreno rispetto alla zona alta della classifica, al momento al confine della zona play off appaiata a quota 19 punti con Sassuolo e Napoli.

Resta eccellente invece il cammino del Torino che con l’ultima vittoria interna contro il Bologna ha consolidato il secondo posto in classifica, a +2 dal Cagliari e a -9 dalla Roma capolista. I giallorossi stanno facendo il vuoto ma nelle ultime settimane il Toro ha trovato un passo che gli ha permesso di superare diverse rivali, diventando la squadra più autorevolmente candidata almeno alla conquista della seconda piazza.

DIRETTA INTER TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Grygar, Fabbian; Iliev, Jurgens, Abiuso. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milan: Reali, Dellavalle, Anton, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, Zanetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Suning Training Center, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



