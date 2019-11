Diretta Inter Torino Primavera/ Streaming video tv: una grande classica

Inter Torino Primavera, diretta dall’arbitro Nicolò Marini della sezione Aia di Trieste, sarà sicuramente una delle sfide di cartello per la nona giornata del campionato Primavera 1: appuntamento oggi, sabato 23 novembre 2019, alle ore 13.00. Inter Torino Primavera mette infatti di fronte due squadre tradizionalmente fortissime a livello giovanile. La situazione dell’Inter non è facile da descrivere perché i nerazzurri hanno ben due partite da recuperare: comunque con 12 punti occupano già una buona posizione in classifica, nonostante l’ultima uscita (ben tre settimane fa) sia stata la sconfitta casalinga contro la Roma. Il Torino invece sta vivendo una stagione piuttosto complicata, come nell’ultima giornata ha dimostrato la sconfitta contro il Chievo: i punti in classifica sono appena 7, al momento i granata si ritrovano costretti a pensare innanzitutto alla salvezza. La partita dunque avrà una posta in palio assai alta per entrambe le compagini…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Inter Torino Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO PRIMAVERA

Passiamo adesso a considerare le probabili formazioni attese per Inter Torino Primavera. Armando Madonna potrebbe affidarsi a un modulo 3-5-2 con questi titolari fra i nerazzurri: Stankovic fra i pali, davanti al figlio d’arte ecco i tre difensori Sottini, Ntube e Youte Kinkoue; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Persyn, Gianelli, Squizzato, Schirò e Colombini, infine il tandem d’attacco che potrebbe vedere dal primo minuto Fonseca e Vergani. La replica del Torino di Marco Sesia potrebbe invece passare da un simile 3-4-1-2: Ghazoini, Buongiorno e Celesia nella retroguardia a tre davanti al portiere Lewis; nel quartetto di centrocampo Singo, Greco, Onisa e Michelotti, qualche metro più avanti il trequartista Moreo in appoggio ai due attaccanti, Lucca e Rauti.



