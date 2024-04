Diretta/ Inter Torino, streaming video tv: festa Scudetto dei campioni d’Italia (Serie A, 28 aprile 2024)

DIRETTA INTER TORINO, GRANATA IN TRASFERTA

Comunque vada, sarà una gara storico: la diretta Inter Torino, anticipa in settimana alle ore 12:30 di domenica 28 aprile, sarà la prima gara della storia neroazzurra con la seconda stella. I neroazzurri hanno messo la parola “fine” al campionato vincendo il ventesimo Scudetto nel giorno del derby, in una notte a dir poco magica. Con nessun obiettivo in palio viste le eliminazioni in Coppa Italia contro il Bologna e in Champions League con l’Atletico, i neroazzurri possono solo più toglierti lo sfizio di fare 101 punti.

Video/ Torino Frosinone (0-0) highlights: i gialloblu sprecano troppo (21 aprile 2024, Serie A)

Per il Torino, a quota 46 in 33 giornate, il sogno Europa è ancora possibile grazie ad un ranking e possibili combinazioni che allungherebbero la lista delle squadre qualificate in competizioni europee per il prossimo anno. Bisogna però dire che gli ultimi risultati dei granata non sono esaltanti: sconfitta rocambolesca contro l’Empoli e doppio pareggio con Juventus e Frosinone, esiti che hanno rallentato la corsa all’Europa

Diretta/ Torino Frosinone (risultato finale 0-0): reti bianche e rimpianti gialloblu(21 aprile 2024, Serie A)

INTER TORINO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se siete interessati a vedere la diretta Inter Torino, l’unica soluzione è l’abbonamento a Dazn. Infatti non è prevista la visione dell’evento su Sky.

Se siete obbligati o preferite assistere alla diretta streaming per qualsiasi motivo, sia il sito web che l’applicazione di Dazn permettono la visione secondo i criteri del vostro abbonamento.

INTER TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora diamo un’occhiata a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Inter Torino. I neroazzurrisi schiereranno col classico 3-5-2 con Sommer in porta, difesa a tre con Pavard, De Vrij e Bastoni. Darmian e Dimarco agiranno da esterni con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Coppia d’attacco Lautaro Martinez-Thuram.

Diretta/ Torino Frosinone Primavera (risultato finale 4-2): Padula show, vittoria granata! (21 aprile 2024)

I granata opteranno invece per il consueto 3-4-1-2 di Juric. Tra i pali presente Milinkovic-Savic, terzetto arretrato composto da Tameze, Buongiorno e Rodriguez. L’ex Bellanova e Vojvoda partiranno larghi con Ricci e Ilic in mediana. Davanti Sanabria e Zapata con Vlasic trequartista.

QUOTE INTER TORINO PER SCOMMETTERE

Apriamo il capitolo scommesse: le quote della diretta Inter Torino sono totalmente dalla parte dei neroazzurri a 1.55 nonostante l’obiettivo raggiunto. La X del pareggio è data a 4 mentre il 2 fisso a sette volte la posta.

Qualche dubbio sull’effettivo numero di reti dato che l’Over 2.5 è offerto a 1.95 mentre l’Under a 1.78. Discorso simile per il Gol a 2.10 e il No Gol a 1.67.

© RIPRODUZIONE RISERVATA