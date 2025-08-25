Diretta Inter Torino streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie A.

DIRETTA INTER TORINO (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Primi minuti intensi a San Siro nella diretta di Inter Torino, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. I nerazzurri partono con grande aggressività e sfiorano il vantaggio in due occasioni. La prima arriva con Petar Sucic, che prova un destro potente dal limite dell’area: la palla termina alta, ma davvero di pochissimo sopra la traversa. Poco dopo è Lautaro Martinez ad avere un’ottima chance sugli sviluppi di un filtrante preciso: l’attaccante argentino calcia di prima intenzione ma il pallone finisce largo, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi di casa.

Il Torino, invece, fatica a contenere la pressione dell’Inter e cerca di abbassare il ritmo, ma senza riuscire a costruire occasioni degne di nota. L’intensità della gara si riflette anche nei duelli a centrocampo, come dimostra il fallo deciso di Pavard che si prende un richiamo verbale dall’arbitro La Penna. La partita promette scintille. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER TORINO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Negli ultimi anni di questa diretta, Inter Torino sono due squadre che hanno dato vita a un confronto ricco di episodi, ma con un chiaro dominio nerazzurro soprattutto nelle sfide più recenti. L’Inter ha infatti vinto sei degli ultimi sette incontri, con prestazioni solide sia a San Siro che in trasferta, come dimostrano lo 0-2 del maggio 2025 e lo 0-3 dell’ottobre 2023. A partire dal 2020, la squadra nerazzurra ha mantenuto una forte continuità di risultati contro i granata, segnando spesso più di un gol e mostrando una netta superiorità tecnica. Il Torino, invece, ha faticato a imporsi, con l’ultima vittoria che risale al gennaio 2019 (1-0), e prima ancora al clamoroso 1-2 in rimonta del 2016 a San Siro.

I match precedenti al 2020 raccontano di un confronto più equilibrato, con diversi pareggi (tra cui un pirotecnico 3-3 nel 2013 e un 2-2 nel 2018) e qualche vittoria granata di misura. In generale, il Torino ha spesso tenuto testa all’Inter con lottando su ogni pallone, ma nell’ultimo quinquennio è emersa con forza la supremazia nerazzurra. Ecco le formazioni ufficiali: via alla diretta Inter Torino! INTER (3-5-2): Sommer: Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Saul Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, G. Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA INTER TORINO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Inter Torino sarà anche in tv sui canali di Sky Sport, dunque raddoppia la diretta streaming video perché oltre a DAZN ci sarà anche l’applicazione Sky Go.

INTER TORINO: CHE ATTESA PER I NERAZZURRI!

È la diretta Inter Torino a chiudere ufficialmente, lunedì 25 agosto 2025 con calcio d’inizio alle ore 20:45, la prima giornata nel campionato di Serie A 2025-2026: ci scuseranno i granata se mettiamo sotto i riflettori i nerazzurri, per tutto quanto accaduto nel finale di una stagione che alla fine è stata deludente.

Ottima per come si è arrivati a giocarsi tutto, ma poi conclusa nel peggiore dei modi: eliminazione dalla Coppa Italia, scudetto perso all’ultima giornata (e in modo incredibile), sconfitta epocale nella finale di Champions League, l’Inter avrebbe potuto fare incetta di trofei e invece è rimasta senza nulla, Mondiale per Club compreso.

Simone Inzaghi ha salutato, al suo posto dentro Cristian Chivu che ben conosce l’ambiente ma ha pochissima esperienza in Serie A: insomma, tanti dubbi che l’Inter si trascina in una sfida al Torino che è già importante, perché i granata sono affamati e vogliono provare a prendersi l’Europa.

Affidati a Marco Baroni dopo l’addio di Paolo Vanoli, per come hanno lavorato in estate hanno dato la sensazione di andare davvero a caccia del salto di qualità; ecco allora che la diretta Inter Torino si prospetta molto interessante, aspettando che si giochi diamo uno sguardo alle probabili formazioni che si affrontano stasera a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

Nella diretta Inter Torino abbiamo già Calhanoglu e Francesco Pio Esposito squalificati per Chivu: titolare Sucic che così fa il suo esordio in cabina di regia, difesa invece con la possibilità di vedere Bisseck o Darmian sul centrodestra in compagnia di Acerbi e Alessandro Bastoni, Dumfries come sempre laterale sulla destra e Dimarco che agisce a sinistra. Davanti, Marcus Thuram sembra aver recuperato: giocherà lui insieme a Lautaro Martinez ma naturalmente non è da escludere la possibilità che Chivu si affidi da subito a Bonny, che ha conosciuto da vicino allenandolo a Parma per poi chiamarlo all’Inter.

Torino con il 4-2-3-1, e volti nuovi: il portiere Israel che inaugura un nuovo corso, Anjorin come regista in mezzo al campo, Aboukhlal che sembra possa spuntarla su Duvan Zapata e Giovanni Simeone facendo dunque l’attaccante in compagnia di Ché Adams. Per il resto sono i soliti noti, confermati anche da Barone: Lazaro si abbassa a terzino destro con Biraghi sull’altro versante, Saul Coco e Maripan fanno i centrali, in mezzo abbiamo ancher Casadei con una linea di trequarti con Gineitis a supportare Vlasic e appunto Aboukhlal, che dà maggiore tocco offensivo nei granata in cui giocano anche tre ex Inter.

INTER TORINO: PRONOSTICO E QUOTE

Ovviamente ci sono le quote che in particolare l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Inter Torino, con i nerazzurri che sono favoriti avendo un valore di 1,40 volte la giocata sul segno 1, per la loro vittoria; il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,65 volte quanto messo sul piatto, infine ecco il segno 2 sul quale puntare per il successo granata e che porta in dote una vincita che equivale a ben 7,00 volte la posta in palio sulla partita.