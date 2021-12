Diretta/ Inter Torino streaming video tv: Inzaghi per la fuga (Serie A)

DIRETTA INTER TORINO: JURIC PROVA A FARE UNO SCHERZO…

Inter Torino, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di andata del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno già festeggiato matematicamente il titolo di campione d’inverno e ora cercano un’altra vittoria per tentare la fuga in classifica, con la formazione di Inzaghi che ha inanellato 7 vittorie consecutive, ribaltando un quadro che la vedeva in svantaggio in classifica.

Il Toro di Juric è comunque abituato a vender cara la pelle e soprattutto ha sfruttato il calendario in campionato, vincendo la doppia sfida casalinga contro Bologna e Verona. 6 punti che hanno aggiustato la classifica dei granata, ora lontanissimi dalle ansie della zona retrocessione. L’Inter ha vinto 4-2 il 22 novembre 2020 l’ultimo match casalingo contro il Torino, che è passato per l’ultima volta nella San Siro nerazzurra con l’1-2 del 3 aprile 2016.

DIRETTA INTER TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Inter Torino di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

Le probabili formazioni della diretta Inter Torino, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.25.



