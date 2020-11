DIRETTA INTER TORINO/ Video streaming tv: Conte vs Giampaolo, incrocio curioso

DIRETTA INTER TORINO: GLI ALLENATORI

La diretta di Inter Torino riporta alla mente di Antonio Conte gli innumerevoli derby che ha disputato con la Juventus, dal campo e dalla panchina. Quando allenava i bianconeri ha contribuito a prolungarne la striscia vincente (20 anni senza sconfitte e senza subire gol), da giocatore ha vissuto grandi momenti, ma oggi allena i nerazzurri e il suo compito è quello di dare maggiore vigore a una squadra che resta in zona scudetto ma ha già perso punti sanguinosi, e che alla ripresa dovrà anche fare i conti con una situazione in Champions League che si sta facendo abbastanza pesante, 2 soli punti in tre giornate. Marco Giampaolo aveva vissuto il derby della Madonnina prima di venire esonerato dal Milan: lo aveva perso di schianto ma oggi ha ben altri problemi, ovvero una squadra che non decolla e una classifica pessima. Se non altro il nativo di Bellinzona ha vinto il recupero sul campo del Genoa, riuscendo a battere un colpo e prendersi la prima vittoria in granata; tuttavia c’è ancora tanta strada da fare, ora dovrà essere bravo lui a tirare fuori il massimo da una rosa che francamente sembra non essere troppo competitiva per una tranquilla salvezza nonostante la presenza di Andrea Belotti, che ha iniziato alla grande il suo campionato ma resta una goccia nell’oceano. Questo, almeno per il momento… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Inter Torino sarà garantita su DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma Sky) per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti la partita di Serie A sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN per i propri abbonati, come è prassi ormai per le tre partite di ogni giornata di Serie A trasmesse appunto su DAZN.

Inter Torino, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 22 novembre 2020, per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Sfida di enorme fascino e tradizione, la diretta di Inter Torino tuttavia si impone all’attenzione perché la posta in palio sarà fondamentale per entrambe le squadre. L’Inter di Antonio Conte sta avendo qualche alto e basso di troppo per una squadra che ambisce allo scudetto e di conseguenza, dopo il pareggio a Bergamo, i nerazzurri devono tornare a vincere in questa partita casalinga contro un Torino che sta facendo troppa fatica nella stagione in corso. Una vittoria dell’Inter avrebbe dunque l’effetto di rimandare in crisi i granata di Marco Giampaolo, che hanno appena cinque punti in classifica dopo il deludente pareggio con il Crotone e di conseguenza avrebbero estremo bisogno di un risultato di prestigio, che farebbe molto bene anche dal punto di vista psicologico: riusciranno ad ottenerlo a San Siro?

Curiosando adesso nelle probabili formazioni di Inter Torino, Antonio Conte deve fare i conti ancora con il Coronavirus per alcuni suoi uomini: a centrocampo ecco dunque una possibile chance per Gagliardini e magari anche per Eriksen, pensando pure al lungo viaggio dal Sudamerica di Vidal. Anche sulle fasce possibile turnover: doppio ballottaggio Hakimi-Darmian e Perisic-Young, così come in difesa potrebbe trovare spazio l’ex D’Ambrosio. Buone notizie invece in attacco, dove torna titolare Lukaku. Per quanto riguarda il Torino, la curiosità più grande è per scoprire chi affiancherà Belotti in attacco: il favorito sembra essere Verdi. Alle loro spalle dovrebbe agire Lukic, a centrocampo attenzione a Rincon, altro reduce da viaggi intercontinentali, mentre in difesa si segnala per i granata il doppio ballottaggio Vojvoda-Singo e Nkoulou-Lyanco.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Inter Torino secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I nerazzurri sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria da parte del Torino.



