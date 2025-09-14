Serie C, Diretta Inter U23 Lecco, streaming video tv: i nerazzurri vivono in una stato di fiducia che può solo che far bene (14 settembre 2025)

DIRETTA INTER U23 LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa nascondo i numeri della diretta di Inter U23 Lecco? Facciamo un rapido quadro generale sui dati che le due compagini mettono a disposizione per capire chi tra queste due realtà può o meno decretarsi come favorita, almeno da un punto di vista numerico. L’Inter U23, nuovo arrivo nella categoria, è attesa ma ancora con poche certezze statistico-tattiche. A livello di expected goals (xG), si ipotizza una produzione di 1,1 gol xG a partita, con una difesa che concede circa 1,3 xGA.

Il Lecco, con un’esperienza maggiore in categoria, si presenta più bilanciato: una media realizzativa e dati difensivi entrambi intorno a 1,2 gol per match. Pertanto, il confronto sembra suggerire una gara equilibrata, con l’Inter alla ricerca di conferme e il Lecco che punta sulla solidità consolidata. Un bel presupposto per una gara spettacolare, sarà davvero cosi? Vediamo insieme cosa succederà nel commento live della diretta di Inter U23 Lecco, la partita sta per cominciare e noi non volgiamo perdere nemmeno un minuto di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER U23 LECCO, STREAMING VIDEO

Se volete la diretta Inter U23 Lecco. allora potrete farlo abbonandovi a Sky. Stesso discorso per la diretta streaming, scaricabile su qualsiasi dispositivo come ad esempio amrtphone, tablet e console.

INTER U23 LECCO, COME FINIRÀ?

Una gara tutta lombarda in questa quarta giornata di campionato di Serie C. La diretta Inter U23 Lecco si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00 ed è subito un test importante per entrambe le formazioni.

L’Inter U23 per ora ha iniziato positivamente non avendo ancora perso, un segnale importante per una squadra “neonata”. Dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C con il Lumezzane, doppio pareggio tra Novara e Pro Patria.

Anche il Lecco si può considerare soddisfatto fin qui, anche se la sconfitta con l’Ospitaletto in Coppa Italia Serie C è rimasto un boccone amaro. In campionato però la rinascita con due vittorie contro lo stesso Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi più il pari con la Triestina.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER U23 LECCO

L’Inter U23 si disporrà secondo il modulo 3-5-2 con Melgrati in porta, protetto da Alexiou, Prestia e Stante. Agiranno da esterni David e Cinquegrano con Topalovic, Fiordilino e Kamate a centrocampo. In attacco La Gumina insieme a Spinacce.

Il Lecco invece predilige l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Furlan, dfeso da Ferrini, Tanco e Battistini. Da destra verso sinistra, a centrocampo ci saranno Pellegrino, Zanellato, Mallamo e Kritta con Furrer che sarà il trequartista alle spalle di Galeandro e Sipos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER U23 LECCO

Seppur di poco, l’Inter U23 è favorita per la vittoria di questo incontro essendo quotata 2.35 contro i 2.90 per il Lecco e i 3.25 del pareggio. Gol a 1.88, No Gol a 1.78.