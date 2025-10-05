Diretta Inter U23 Ospitaletto, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Monza per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA INTER U23 OSPITALETTO, VECCHI CERCA UN ALTRO SUCCESSO

E’ in programma per domenica 5 ottobre 2025 alle ore 20:30 la diretta Inter U23 Ospitaletto. Presso lo U-Power Stadium di Monza i giovani nerazzurri allenati dal tecnico Stefano Vecchi puntano ad ottenere la quinta vittoria consecutiva dopo un inizio di campionato incerto, dovuto probabilmente allo status di squadra neonata.

Diretta Arzignano AlbinoLeffe/ Streaming video RAI: i Grifoni affrontano i Seriani! (Serie C, 5 ottobre 2025)

I padroni di casa sono infatti reduci dal successo esterno conquistato per 2 a 1 contro il Lumezzane grazie alla doppietta messa a segno da uno scatenato Matteo Spinaccè. La quarta posizione raggiunta nella classifica del girone A con quattordici punti, al pari di Alcione Milano ed Union Brescia, fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Diretta/ Sampdoria Pescara (risultato finale 4-1): Ioannou cala il poker! (oggi 5 ottobre 2025)

I vertici del club possono quindi sorridere davanti al rendimento offerto dalla formazione Under 23 ma non bisogna certo sottovalutare i rivali di questa ottava giornata valida per la stagione 2025/2026. Gli Orange, che si erano imposti nel derby col Renate, arrivano da quello perso per 1 a 0 in casa contro l’Alcione Milano.

La compagine guidata in panchina da mister Andrea Quaresmini si trova al diciassettesimo posto con i suoi cinque punti, gli stessi ottenuti pure da Novara e Cittadella. L’obiettivo è senz’altro quello di tornare a vincere al più presto o quantomeno di non finire immediatamente KO dopo quanto accaduto nello scorso turno.

Diretta Gubbio Pontedera/ Streaming video tv: orizzonti diversi (Serie C, oggi 5 ottobre 2025)

DIRETTA INTER U23 OSPITALETTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter U23 Ospitaletto sarà disponibile sull’applicazione di Now Tv per o streaming dell’evento. Anche Sky trasmetterà questa partita di Serie C con lo stesso metodo ma su Sky Go. Aspettiamo inoltre di capire quale sarà il canale selezionato per la messa in onda televisiva.

DIRETTA INTER U23 OSPITALETTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Inter U23 Ospitaletto: si verso il 3-5-2 per mister Vecchi ed i suoi nerazzurri con Calligaris tra i pali e Stante, Prestia insieme a Mayé davanti a lui, Cinquegrano, Bovo, Fiordilino, Topalovic e Cocchi nel mezzo, Spinaccè e La Gumina a formare una coppia d’attacco che sta facendo bene. Il tecnico Quaresmini dovrebbe invece impiegare un canonico 4-4-2 dall’inizio per gli ospiti con Sonzogni in porta, Gualandris, Nessi, Possenti e Sinn in difesa, Guarneri, Mondini, Panatti e Messaggi a centrocampo, Gobbi e Bertoli davanti.

DIRETTA INTER U23 OSPITALETTO, LE QUOTE

I bookmakers sembrano essere convinti che i nerazzurri si aggiudicheranno il successo al termine della diretta Inter U23 Ospitaletto. Se prendiamo ad esempio in esame le quote fornite da Sisal allora possiamo vedere che i giovani della Beneamata vengono dati vincenti ad appena 1.67 mentre il segno 2 che vorrebbe dire trionfo per gli ospiti è pagato invece a ben 4.75. Il segno x rappresentante il pareggio è un’opzione più abbordabile venendo indicato a 3.90.