Diretta Inter U23 Pro Patria streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie C.

DIRETTA INTER U23 PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima volta in assoluto che commentiamo la diretta di Inter U23 Pro Patria, nel mentre auguriamo molte sfide tra queste due compagini negli anni a venire, vi proponiamo un confronto non basato sui precedenti visto che non esistono ma sul valore di mercato. L’Inter U23 ha un valore complessivo di rosa stimato attorno ai 12,6 milioni di euro, con un’età media molto bassa, circa 21,5 anni. La squadra è composta da giovani di prospettiva, alcuni dei quali hanno valutazioni già elevate per la categoria: i due calciatori più preziosi sono Thomas Berenbruch e Luka Topalović, entrambi centrocampisti e valutati circa 1,5 milioni di euro ciascuno.

Ciò significa che il progetto nerazzurro “B” nasce con una base economica di alto profilo, superiore a quella della maggior parte dei club di Serie C. La Pro Patria, invece, dispone di una rosa valutata da Transfermarkt intorno ai 2,5–2,6 milioni di euro, con un’età media di circa 24 anni. Il giocatore con la valutazione più alta è il portiere William Rovida, stimato attorno ai 225 mila euro, mentre la gran parte dei compagni si colloca su valori sensibilmente inferiori. Non dimentichiamo però che la squadra nerazzurra è formata da elementi molto giovani, perciò attenzione potrebbero tradire le apsetative contro una squadra già abituata alla Serie C come la Pro Patria. (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE INTER U23 PRO PATRIA

Potrete seguire la diretta Inter U23 Pro Patria su Sky Sport 251 e quindi in abbonamento, discorso valido anche per la diretta streaming video garantita da Now Tv.

INTER U23 PRO PATRIA: ARIA DI DERBY!

Ci prepariamo alla diretta Inter U23 Pro Patria, che rappresenta un intrigante derby: alle ore 15:30 di domenica 31 agosto si gioca per la seconda giornata nel girone A di Serie C 2025-2026, a Monza arriva la prima casalinga di sempre per la nuovissima Inter U23 che intanto ha esordito con un pareggio.

Il risultato di 1-1 a Novara può essere considerato positivo; Stefano Vecchi è una garanzia in panchina sia per l’ambiente nerazzurro che per il campionato di terza divisione, adesso però bisognerà vedere strada facendo se la squadra saprà correre anche per un posto nei playoff oppure faticherà maggiormente.

Scenario quest’ultimo che sembra attendere la Pro Patria, già battuta in casa dalla Pro Vercelli; va ricordato che i tigrotti lo scorso anno erano formalmente retrocessi ma sono stati riammessi, e ancora una volta dovranno pensare alla salvezza.

La diretta Inter U23 Pro Patria ha comunque fascino anche per la storia delle due società, pur rappresentando una prima assoluta; aspettiamo che sia il campo a fornire l’esito della sfida, noi nel frattempo possiamo ancora dire qualcosa in sede di presentazione e lo facciamo introducendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER U23 PRO PATRIA

Nella diretta Inter U23 Pro Patria Vecchi si affida al consueto 3-5-2: Topalovic, autore del primo gol di sempre dei nerazzurri, agisce quasi come un trequartista che si stacca, lasciando la zona mediana a Issiaka Kamate e Fiordilino e aiutando Spinaccè e uno tra Zuberek e il fuoriquota La Gumina che stazionano davanti. Sulle corsie laterali ballottaggi Cinquegrano-Avitabile e Cocchi-Antonio David; in difesa dovremmo vedere nuovamente Re Cecconi, Alexiou e Prestia, con Melgrati che in qualità di portiere appare per il momento favorito su Calligaris.

Anche Leandro Greco affronta la partita con il 3-5-2, la sua Pro Patria parte del portiere Rovida e una difesa formata in linea da Travaglini, Motolese e Reggiori, a destra spinge Orfei mentre sull’altro versante del campo Renelus potrebbe soffiare la maglia da titolare a Giudici. In mezzo al campo il capitano Ferri agisce con Schiavone e Di Munno, la prima opzione dalla panchina è in questo caso Ricordi; nel reparto offensivo Leonardo Ferrario è in competizione sia con Mastroianni che con Udoh, entrambi a segno nel ko interno di domenica scorsa.

QUOTE E PRONOSTICO INTER U23 PRO PATRIA

Ecco anche le quote che la Snai ha fornito per la diretta Inter U23 Pro Patria, secondo cui i giovani nerazzurri sono favoriti da un valore di 2,25 volte quanto messo sul tavolo, che è inferiore (anche se di poco, indice di equilibrio nel match) al 3,05 che accompagna il segno 2 per il successo dei tigrotti. Con l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe con questo bookmaker a 2,95 volte la posta in palio.