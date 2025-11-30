Diretta Inter U23 Pro Vercelli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA INTER U23 PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Inter U23 Pro Vercelli è un sottobosco di statistiche che vale la pena analizzare prima di entrare nel vivo dell’azione, in questo modo arriveremo con tutte le statistiche e i trend necessari per capire come si disporranno nel corso della partita i giocatori in campo. L’Inter U23 arriva con numeri da squadra dominante: 60% di possesso, 2,1 xG, 1,7 xA, e una media di 14,2 tiri totali, di cui 6,1 nello specchio. Il 68% delle occasioni nasce da combinazioni interne, con un baricentro molto alto (47 metri) che permette 13 recuperi offensivi a partita. La linea difensiva tiene bene in campo aperto (0,9 xGA in transizione), ma soffre sulle palle inattive, da cui arriva il 35% dei gol concessi.

Diretta/ Trento Inter U23 (risultato finale 0-1): la decide Spinaccé! (23 novembre 2025)

Ai corner i nerazzurri producono tanto: 6,8 battuti, 3 concessi, segno di presenza costante nella metà campo avversaria. La Pro Vercelli risponde con solidità e organizzazione: 53% di possesso, 1,5 xG, 1,0 xGA, e una fase difensiva tra le più ordinate del girone (3,0 tiri nello specchio concessi). Il 58% delle azioni nasce da costruzione bassa, con un gioco meno voluminoso ma più pulito (86% pass accuracy). La squadra bianca è estremamente concreta sui piazzati (41% dei gol segnati). Ora si può passare al commento live della diretta di Inter U23 Pro Vercelli, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pro Vercelli Alcione Milano (risultato finale 1-0): la decide Akpa Akpro! Serie C, 22 novembre 2025

INTER U23 PRO VERCELLI DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Con la diretta tv di Inter U23 Pro Vercelli l’appuntamento rimane riservato agli abbonati di Sky Sport, mentre la diretta streaming video della partita è garantita da Now.

INTER U23 PRO VERCELLI: NERAZZURRI LANCIATI!

Ci approcciamo alla diretta Inter U23 Pro Vercelli parlando di due squadre impegnate anche in settimana in Coppa Italia, che si trovano avversarie alle ore 14:30 di domenica 30 novembre per la 16^ giornata nel girone A di Serie C 2025-2026, contesto interessante perché siamo in zona playoff nella classifica.

DIRETTA/ Lumezzane Pro Vercelli (risultato finale 3-1): la chiude Rocca Serie C, oggi 15 novembre 2025

L’Inter U23, eliminata dalla coppa avendo perso in casa contro il Renate, in campionato viaggia molto bene: con 25 punti occupa la quinta posizione, ottima dunque la prima stagione per questa nuova realtà che nell’ultimo impegno ha vinto a Trento una importante sfida diretta per la qualificazione alla post season.

Ha fatto e sta facendo bene anche la Pro Vercelli, che tra l’altro mercoledì ha demolito l’Atalanta U23 in Coppa Italia: la vittoria contro l’Alcione Milano ha portato i piemontesi a 22 punti e in odore di aggancio ai giovani nerazzurri, però questa squadra deve migliorare il rendimento esterno, che è meno brillante.

Ecco allora quello che potrebbe essere un fattore importante nella diretta Inter U23 Pro Vercelli, che comunque parte sulla carta su binari di equilibrio; il campo scioglierà tutti i nodi e noi intanto ci prendiamo del tempo per fare un’analisi sulle scelte da parte dei due allenatori questo pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER U23 PRO VERCELLI

Per Stefano Vecchi rimane il 3-5-2 il modulo da utilizzare nella diretta Inter U23 Pro Vercelli: dovrebbe sempre essere indisponibile il bomber La Gumina, quindi davanti possiamo pensare a Agbonifo e Lavelli (ma occhio alla concorrenza di Spinaccé e Zuberek, certamente non indifferente) con un centrocampo nel quale Topalovic si gioca la maglia con Kaczmarski, Fiordilino e Kamaté mentre Cinquegrano e David dovrebbero essere schierati sulle corsie laterali, in difesa invece assetto con Stante, Maye e Prestia che si piazzano davanti al portiere Melgrati.

Sceglie invece il 4-3-3 Michele Santoni, sempre con qualche ballottaggio; in difesa dovremmo comunque avere Ronchi e Coccolo davanti a Passador (che può sostituire ancora Livieri) con Clemente e Carosso terzioni, a centrocampo se la gioca Haoudi soprattutto con Piran mentre Iotti e El Bouchataoui vanno verso la conferma, attenzione soprattutto al tridente dove Giuseppe Coppola fa il centravanti e tra i due Sow è Asane il più sicuro del posto, Ousseynou che è stato titolare contro l’Alcione Milano potrebbe tornare in panchina per fare spazio a Jean-Guy Akpa Akpro, che giocherebbe a destra.

INTER U23 PRO VERCELLI: PRONOSTICO E QUOTE

All’interno della diretta Inter U23 Pro Vercelli possiamo brevemente dare notizia delle quote fornite dai bookmaker: per la Snai il segno 1 che identifica la vittoria dei nerazzurri ha un valore equivalente a 2,20 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo una quota pari a 3,10 volte la giocata sul segno 2 per il successo dei piemontesi, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte l’importo che sarà stato investito.