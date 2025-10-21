Serie C, Diretta Inter U23 Renate, streaming video tv: gli ospiti sono tornati a vincere dopo un periodo molto difficile (21 ottobre 2025)

DIRETTA INTER U23 RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Confronto ovviamente inedito, la diretta Inter U23 Renate ci potrebbe comunque regalare altro dati statistici curiosi per accompagnarci verso il fischio d’inizio per il recupero del girone A di Serie C. Ad esempio Stefano Vecchi, attuale allenatore della seconda squadra nerazzurra, ha già affrontato per nove volte in carriera il Renate, con un bilancio largamente positivo di cinque vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte alla guida di Tritium, FeralpiSalò e Vicenza. Sono invece sette i confronti fra Vecchi e Luciano Foschi, il mister del Renate.

Anche questa voce è nettamente favorevole al tecnico dei nerazzurri, che vanta quattro vittorie più tre pareggi, quindi finora non ha mai perso in carriera contro Foschi. Ricordiamo infine che in questo campionato l’Inter U23 ha raccolto finora cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta, mentre il Renate vanta curiosamente tre successi ed altrettanti pareggi e sconfitte: adesso però i numeri devono cedere il passo alla diretta Inter U23 Renate, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER U23 RENATE, STREAMING VIDEO

Come tutte le partite di Serie C, la diretta Inter U23 Renate sarà visibile su abbonamento a Sky. La diretta streaming si potrà vedere sull’applicazione di Sky Go.

INTER U23 RENATE, TUTTO NERAZZURRO

Una sfida virtualmente in zona playoff per quanto riguarda la diretta Inter U23 Renate. In questo martedì 21 ottobre 2025 alle ore 16:30, i giovani nerazzurri se la vedranno con le Pantere in un derby di fatto tutto lombardo.

L’Inter U23, dopo tre partite senza vittorie all’esordio, ha messo a referto la bellezza di cinque vittorie in sei partite contro Virtus Verona, Pergolettese, Triestina, Lumezzane e Alcione Milano oltre al pareggio per 2-2 con l’Ospitaletto.

Il Renate ha raccolto meno gioie con una sola vittoria nelle ultime sei partite vale a dire il 2-0 alle Dolomiti Bellunesi. Per il resto i ko con Brescia, Ospitaletto e Triestina hanno frenato la corsa verso l’alto della squadra nerazzurra.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER U23 RENATE

L’Inter 23 giocherà con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Calligaris, difesa a tre composta da Alexiou, Prestia e Stante. Agiranno da esterni Cinquegrano e Cocchi con Kamate, Fiordilino e Kaczmarski in mediana. Davanti Spinaccè e La Gumina.

Stesso identico modulo per il Renate che schiera Nobile in porta, protetto da Spedalieri, Auriletto e Riviera. A centrocampo spazio a Mastromonaco, Delcarro, Rossi, Calì e Ghezzi mentre Anelli e Spalluto sarà la coppia offensiva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER U23 RENATE

L’Inter U23 parte favorita a 1.68 contro i 4.55 del Renate e 3.50 il segno X del pareggio. Over 2.5 a 2.05 con l’Under alla stessa soglia a 1.65.