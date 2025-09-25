Diretta Inter U23 Triestina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Monza per la sesta giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA INTER U23 TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prendiamo per mano i numeri prima della diretta di Inter U23 Triestina, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra queste due formazioni può o meno fare la differenza in ottica trend e per farlo servono proprio le statistiche, sapientemente raccolte dalla nostra redazione. L’Inter U23 sta impressionando per l’intensità: i giocatori nerazzurri percorrono in media 111 km a partita, segno di una squadra sempre proattiva nel pressing. Questo porta a generare circa 14 tiri medi e un xG di 1,6, anche se la percentuale realizzativa resta da migliorare.

La Triestina invece punta su esperienza e gestione dei tempi: possesso palla più contenuto (49%) ma grande efficacia sotto porta, con un tasso di conversione dei tiri nello specchio pari al 45%, tra i più alti della categoria. Difensivamente però concede qualcosa: 1,3 gol subiti a gara contro l’1 netto dell’Inter U23. Sarà quindi una partita giocata sul ritmo: la gioventù e l’intensità dei nerazzurri contro la capacità degli alabardati di colpire con precisione quando creano l’occasione giusta. Adesso via al commento live della diretta di Inter U23 Triestina, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER U23 TRIESTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione gli abbonati a Sky potranno seguire la diretta Inter U23 Triestina sia sul canale Sky Sport Calcio che su Sky Sport 256. Un’altra opzione sarà garantita dalla copertura streaming dell’applicazione Sky Go. Infine, chi è iscritto a Now Tv avrà modo di sfruttare la stessa modalità sempre tramite app.

INTER U23 TRIESTINA, CACCIA AL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO

E’ programmato per gioverdì 25 settembre 2025 alle ore 20:45 il calcio d’inizio della diretta Inter U23 Triestina. Presso lo U-Power Stadium, anche casa del Monza, la compagine allenata da mister Stefano Vecchi punta al terzo successo consecutivo contro gli uomini del tecnico Giuseppe Marino, i quali hanno però lo stesso obiettivo.

Sia i nerazzurri che i biancorossi sono appunto reduci da una mini serie di vittorie che vogliono continuare ad ampliare dopo un avvio di campionato 2025/2026 che si è rivelato essere molto simile per entrambe le squadre, avendo appunto raccolto un paio di pareggi ed una sola sconfitta nelle tre giornate iniziali del girone A della Serie C.

Domenica scorsa l’Under 23 del Biscione ha fornito una bella prestazione in trasferta battendo la Pergolettese con un netto 2 a 0 maturato già nel primo tempo grazie alle reti messe a segno da Fiordilino e Spinaccé. L’espulsione per doppia ammonizione di Cocchi nella ripresa non è poi costata nulla, con Corti a ripristinare la parità venendo espulso sul fronte opposto a recupero inoltrato.

Dal canto loro gli alabardati dovrebbero invece poter contare su tutti gli uomini che hanno avuto la meglio nei confronti dell’Arzignano poco meno di una settimana fa. I friulani nel corso del secondo tempo sono stati bravi a ribaltare il risultato rimontando il gol iniziale di Milillo con la doppietta decisiva firmata dall’ottimo Vertainen.

DIRETTA INTER U23 TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le scelte relative alle probabili formazioni per la diretta Inter U23 Triestina dovrebbero rispecchiare i recenti successi conquistati da entrambe le squadre nella giornata precedente a partire da mister Vecchi che dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Calligaris in porta, Stante, Prestia ed Alexiou nelle retrovie, Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino e David a centrocampo, Kamaté e Topalovic a rifornire la punta Spinaccè. Quella del modulo 4-3-1-2 con Matosevic fra i pali, Silvestro, Silvestri, Moretti ed Anzolin in difesa, D’Amore, Jonsson e Ionita in mediana, D’Urso sulla trequarti dietro a Vertainen e Faggioli sarà invece quasi sicuramente la tattica adottata dal tecnico Marino per i friulani in avvio.