Diretta Inter U23 Vicenza streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A

DIRETTA INTER U23 VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Inter U23 Vicenza, il nostro obiettivo è capire in base ai dati quale tra queste due formazioni avrà le maggiori opportunità di portare a casa il risultato. L’Inter U23 è una delle squadre più moderne del girone: 62% di possesso medio, 2,0 xG, 1,9 xA, e una precisione di passaggio dell’88%. Il 69% delle azioni offensive nasce da fraseggio centrale, con un pressing strutturato che porta a 14,5 recuperi nella metà campo avversaria.

Il Vicenza risponde con organizzazione ed esperienza: 56% di possesso, 1,7 xG, 1,2 xGA, e una fase difensiva molto attenta (3,5 tiri concessi nello specchio). Il 41% dei gol arriva da calcio piazzato, segno di un lavoro curato sulle palle inattive. A livello atletico, equilibrio (10,7 km percorsi per giocatore), ma più duelli vinti dai biancorossi (54% contro 50%). L’Inter tende a sbloccare presto (45% dei gol entro il 30’), il Vicenza cresce nella ripresa. Ci sarà da diveritrsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Inter U23 Vicenza, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE E COME VEDERE LA DIRETTA INTER U23 VICENZA: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Inter U23 Vicenza verrà trasmessa in televisione sul canale Sky Sport Arena. Selezionabile quindi il 204 se sei abbonato a Sky. La gara sarà disponibile pure in streaming tramite l’applicazione di Sky Go. Lo stesso vale anche per gli iscritti a Now Tv.

INTER U23 VICENZA, LUNCH MATCH A MONZA!

Squadre in campo dalle ore 12:30 di domenica 9 novembre 2025 per la diretta Inter U23 Vicenza. Presso lo U-Power Stadium di Monza la formazione giovanile del Biscione avrà l’arduo compito di provare a fare risultato contro la capolista del girone A del campionato di Serie C nella tredicesima giornata della stagione 2025/2026.

I nerazzurri del tecnico Stefano Vecchi stanno continuano a dimostrare di essere una compagine di assoluto valore avendo raggiunto la quarta posizione solitaria in classifica con i loro ventidue punti conquistati fino a questo momento. Sconfitti di misura dal Cittadella, i lombardi sono tornati al successo nel derby con l’Albinoleffe.

L’Under 23 ha infatti saputo imporsi sul campo dei Seriani per 3 a 1 e spera quantomeno di sfornare una prestazione altrettanto importante pure quest’oggi. I veneti non hanno però alcuna intenzione di rallentare la loro rincorsa alla promozione in Serie B guardando tutti dall’alto in basso con addirittura trentadue punti sin qui ottenuti.

I biancorossi di mister Gallo hanno di recente evitato di rimediare il secondo pareggio consecutivo sconfiggendo la Giana Erminio al Menti solamente nei minuti di recupero per merito di una rete segnata al 90’+2′ da Raul Talarico. Ricordiamo inoltre che il Lane, unico club in questo girone, non ha ancora mai perso dall’avvio del torneo.

DIRETTA INTER U23 VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter U23 Vicenza: modulo 3-5-2 di partenza per l’Under 23 di mister Vecchi con Melgrati fra i pali, Stante, Prestia e Maye nelle retrovie, Avitabile, Kaczmarski, Fiordilino, Kamate e Cocchi nel mezzo, Lavelli e La Gumina in attacco. Il tecnico Gallo proporrà a sua volta un 3-5-2 iniziale per i suoi biancorossi con Gagno in porta, Vescovi, Cuomo e Leverbe in difesa, Caferri, Carraro, Zonta, Tribuzzi e Costa a centrocampo, Rauti e Morra in avanti.

LE QUOTE DELLA DIRETTA INTER U23 VICENZA

La capolista è la favorita per la vittoria anche per le quote dei bookmakers se si analizza il possibile esito finale della diretta Inter U23 Vicenza tramite questi numeri. Per esempio Sisal indica a 1.85 il successo degli ospiti mentre paga a 4.15 quello dei nerazzurri pur essendo i padroni di casa. L’x rappresentate il pareggio è invece quotato a 3.20.