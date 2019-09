Diretta Inter Udinese/ Streaming video DAZN: Conte a caccia del tris (Serie A)

Inter Udinese, che sarà diretta dal signor Maurizio Mariani, si gioca alle ore 20:45 di sabato 14 settembre: dopo la sosta per gli impegni delle nazionali torna il campionato di Serie A 2019-2020, arrivato alla terza giornata. I nerazzurri stanno già volando: due vittorie in due partite e il primo posto in classifica ci hanno già detto che la squadra di Antonio Conte sembra pronta a giocarsi lo scudetto, aspettando ovviamente impegni più probanti e la gestione del doppio impegno (la prossima settimana inizia la Champions League). L’Udinese punta alla salvezza, per estendere la sua striscia di stagioni consecutive in Serie A; la sconfitta interna contro il Parma non è stata un bel segnale, ma la settimana precedente i friulani avevano aperto il campionato battendo il Milan e dunque hanno fatto vedere di avere potenziale da sfruttare. Aspettiamo dunque la diretta di Inter Udinese; nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre intendono disporsi sul terreno di gioco di San Siro, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Udinese non sarà disponibile sui canali tradizionali della vostra televisione, perchè si tratta di una delle partite che per questa giornata sono in esclusiva sulla piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio potranno dunque seguire questa partita con il sistema della diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, volendo sfruttare la televisione, installare l’applicazione direttamente su una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

Inter Udinese dovrebbe essere la partita in cui vedremo titolari sia Godin che Alexis Sanchez: per il Nino Maravilla sarà anche l’esordio assoluto in nerazzurro, Conte dovrebbe scegliere lui per affiancare Romelu Lukaku lasciando in panchina Lautaro Martinez, pur reduce da una straordinaria tripletta in nazionale. Allo stesso modo salgono le quotazioni di Barella, che dovrebbe giocare al fianco di Brozovic con Sensi dall’altra parte; sulle corsie poche sorprese con Candreva e Asamoah (entrambi ex) da titolari, ovviamente De Vrij e Skriniar completeranno la difesa davanti ad Handanovic, altro giocatore con un passato nell’Udinese. I friulani si dispongono con lo stesso modulo, anche se qui De Paul può fare qualche passo indietro e fluttuare tra le linee, lasciando Lasagna come punta unica; Stryger Larsen e Sema gli esterni di un centrocampo nel quale Jajalo avrà in mano le chiavi della manovra, supportato dalle due mezzali Mandragora e Fofana (anche lui a rete in nazionale). Difesa composta da Rodrigo Becao, Troost-Ekong e Samir schierati in linea; in porta ci sarà Musso.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Inter Udinese ci dicono chiaramente di come i nerazzurri siano favoriti: vale infatti 1,33 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica il successo interno della squadra di Antonio Conte, mentre è decisamente alta (9,25) la vincita eventuale per la vittoria friulana sulla quale dovrete puntare il segno 2. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 5,25 volte quanto puntato.



