Diretta Inter Udinese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Meazza per la seconda giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA INTER UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

I numeri recenti sono chiarissimi verso la diretta Inter Udinese, partita che infatti negli ultimi dieci precedenti ufficiali dal 23 maggio 2021 (giorno della festa per lo scudetto nerazzurro numero 19) in poi si contano nove vittorie per l’Inter a fronte di un solo successo per l’Udinese, che si impose per 3-1 allo stadio Friuli domenica 18 settembre 2022. Il dominio diventa quindi totale allo stadio Giuseppe Meazza: ci sono state sei partite a San Siro (compreso un match di Coppa Italia) e l’Inter le ha vinte tutte. Nella scorsa stagione 2024-2025 la diretta Inter Udinese ci aveva proposto addirittura un tris per i nerazzurri.

Il successo per 2-0 negli ottavi di Coppa Italia del 19 dicembre 2024 si accompagnò infatti alla doppia vittoria nerazzurra in campionato, per 2-3 all’andata in Friuli sabato 28 settembre 2024 e poi per 2-1 al ritorno, che domenica 30 marzo scorso è naturalmente il ricordo più fresco in casa dei nerazzurri. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, T. Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; K. Davis, Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Udinese sarà visibile solo e soltanto agli abbonati a DAZN per questo turno di campionato. Niente messa in onda televisiva se si parla di questo evento sportivo a meno che non possediate una smart tv abilitata alla visione dell’applicazione ufficiale della piattaforma di streaming a pagamento.

INTER UDINESE, RIPETERE L’ESITO DELLA PRIMA GIORNATA

Domenica 31 agosto 2025 alle ore 20:45 comincia la diretta Inter Udinese. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza i padroni di casa mirano a ripetere l’ottima prova fornita all’esordio nella seconda partita consecutiva disputata fra le mura amiche. Gli uomini di Chivu vogliono infatti aggiudicarsi i tre punti in palio dopo la cinquina rifilata al Torino.

I lombardi hanno appunto provato subito a dimenticare il finale della passata stagione ed il desiderio è quello di proseguire in questo senso anche nei prossimi impegni ufficiali. In attacco Marcus Thuram ed il capitano Lautaro Martinez sembrano aver già ritrovato l’intesa migliore ed anche il nuovo arrivato Bonny si è già iscritto all’elenco dei marcatori stagionali.

Nel mezzo ci si aspetta molto da un altro acquisto estivo, ovvero Sucic. Il centrocampista ha fornito una prestazione brillante ed ha supportato la squadra al meglio in entrambe le fasi di gioco. L’Udinese è invece rimasta un po’ delusa dal mancato successo casalingo sull’Hellas Verona, con cui ha ottenuto soltanto un pareggio.

Il tecnico ospite Runjaic si è detto insoddisfatto del rendimento dei suoi e di attendersi ancora parecchio da una rosa che deve ancora trovare l’intesa migliore fra gli elementi che la compongono. I friulani potrebbero inoltre aggiungere qualcosa al loro organico in questi giorni finali della sessione estiva e non è da esculdere che pure l’Inter faccia altrettanto.

INTER UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto l’esito dell’ultima sfida, per la diretta Inter Udinese le probabili formazioni dei nerazzurri ci fanno pensare ad un 3-5-2 con Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni a comporre il reparto arretrato, Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella e Dimarco al centro del campo e con Thuram e Lautaro Martinez in attacco come modulo selezionato dal tecnico Chivu per i suoi dall’inizio. Pure mister Runjaic dovrebbe decidere di impiegare uno speculare 3-5-2 puntando su Sava in porta con davanti Bertola, Kristensen e Solet, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta e Zemura sulla linea mediana, Davis ed Iker Bravo come terminali offensivi.

DIRETTA INTER UDINESE, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers ci fanno pensare ad un unico risultato finale possibile per la diretta Inter Udinese. Sia Sisal che Snai ad esempio hanno deciso di non pagare il successo dei nerazzurri oltre l’1.30. L’eventuale vittoria dei friulani è quotata rispettivamente a 10.00 ed a 9.00 mentre il pareggio rappresenta invece una soluzione leggermente più plausibile visto che l’x verrebbe appunto pagato a 5.00 ed a 5.50 dal queste due agenzie di scommesse sportive.