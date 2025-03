DIRETTA INTER UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

San Siro si sta riempiendo per la diretta di Inter Udinese, e noi avendo ancora qualche giro di orologio prima del fischio iniziale, ci concentreremo sulle statistiche che la Lega Serie A mette a disposizione sul proprio sito per estrapolare trend e numeri che ci faranno capire chi tra le due compagini ha il favore o meno del pronostico. Iniziamo dai nerazzurri, il miglior attacco del campionato con 2 reti segnate in media ogni giornata, per loro si tratta anche della peggior squadra per quanto riguarda i dribbling tentati: solo 1,3 per ogni azione. Sull’altro piatto della bilancia invece abbiamo il 33% di reti segnate dopo una serie di almeno dieci passaggi, il che rende la squadra nerazzurra la numero uno in questa speciale classifica.

Invece l’Udinese è una formazione che punta a non far giocare i propri avversari, abbiamo infatti il 24% di azioni che terminano con un calcio piazzato. Questo per sfruttare le doti di Lucca nel gioco aereo, per lui infatti il 33% delle reti in stagione arriva su colpo di testa, percentuale simile per i rigori e il restante 33% invece da azioni normali. Sarà uno spettacolo questa partita, perciò non perdetevela con il commento live della diretta di Inter Udinese, finalmente si parte! INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi UDINESE (3-5-1-1): M. Okoye; T. Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, H. Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

INTER UDINESE, PER CONFERMARE LA VETTA SOLITARIA

Comincia domenica 30 marzo 2025 ale ore 18:00 la diretta Inter Udinese. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano i nerazzurri cercheranno di difendere la vetta della classifica meritatamente conquistata nelle scorse settimane con i loro sessantaquattro punti, rimanendo consapevoli che il Napoli insegue a distanza di appena tre lunghezze. Dopo la gara persa contro la Juventus, l’Inter non ha più perso nelle ultime quattro partite disputate e viene dalla prestigiosa vittoria esterna ottenuta in casa dell’Atalanta, terza forza del torneo.

Le giornate che mancano da disputare sono poche ed i lombardi non possono permettersi di compiere errori. Chi sembra invece essere tranquilla della propria situazione è l’Udinese, in decima posizione con i suoi quaranta punti racimolati dall’inizio dell’anno. Senza rischiare di finire invischiati nella zona retrocessione, i friulani possono dunque vivere un finale di campionato senza preoccupazioni realmente degne di nota sebbene vengano dal KO patito per mano dell’Hellas Verona, formazione invece in cerca di punti salvezza, prima della sosta.

INTER UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il consueto modulo 3-5-2 con Sommer, Pavard, Acerbi, Bisseck, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Correa dovrebbe essere la scelta più gettonata per mister Simone Inzaghi in merito alle probabili formazioni della diretta Inter Udinese. Il più canonico 4-4-2 con Okoye, Ehizibue, Solet, Bijol, Zemura, Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Thauvin e Lucca sarà invece l’opzione selezionata dal tecnico Runjaic per guidare i friulani lontano dalle mura amiche in questo turno di campionato.

DIRETTA INTER UDINESE, LE QUOTE

Le quote ci regalano un solo possibile vincitore per la diretta Inter Udinese. I bookmakers credono infatti che i nerazzurri avranno la meglio sui bianconeri pagandone la vittoria a 1.40, se teniamo ad esempio conto di quanto offerto da Snai. I friulani risultano quindi battuti in partenza a giudicare dall’8.50 con coi è stato quotato il loro successo. Detto del segno 2, l’x è una soluzione più probabile sebbene resti sempre un’alternativa complessa perchè si verifichi realmente.