Diretta Inter Urawa Reds streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 21 giugno

DIRETTA INTER URAWA REDS (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA WATANABE!

Inizia il match tra Inter e Urawa Red Diamonds. Grande inserimento di Zalewski che crossa, Luis Henrique non ci arriva per pochissimo. Bel cross di Dimarco, Esposito e Luis Henrique entrambi in ritardo. Watanabe! Urawa in vantaggio! Kanako supera Carlos Augusto e crossa, con il destro Watanabe supera Sommer. Cross con il contagiri di Asllani, Lautaro Martinez di testa centra la traversa! Inter che attacca a testa bassa a caccia del pareggio. (agg. Umberto Tessier)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Vittoria del Dortmund! Diretta gol live score (21 giugno)

INTER URAWA REDS, COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Inter Urawa Reds in tv sarà naturalmente in chiaro e per l’occasione su Canale 5, avendo un’italiana in prima serata. Per la diretta streaming video ecco invece Mediaset Infinity e naturalmente anche Dazn.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Evidentemente non ci sono precedenti ufficiali per la diretta Inter Urawa Reds, la seconda giornata del Mondiale per Club 2025 vede i nerazzurri dominare nelle statistiche a confronto secondo il sito Transfermarkt. Infatti La Rosa dei nerazzurri ha un valore complessivo di ben 721,80 milioni di euro, pari a una media di 24,89 milioni per ogni singolo calciatore dell’Inter, che è un valore superiore a quello dell’intera rosa giapponese, che è infatti pari a 19,85 milioni, cioè appena 584.000 euro per ogni componente degli Urawa Red Diamonds. Una curiosità milanese è che per i nipponici ci sarebbe stato un precedente ufficiale se avessimo parlato dei cugini rossoneri, cioè la semifinale del Mondiale per Club 2007, naturalmente secondo la formula allora in uso.

Diretta/ Mamelodi Borussia Dortmund (risultato finale 3-4): vittoria tedesca (Mondiale per club 2025)

Adesso tocca all’Inter affrontare la squadra giapponese in una partita di fatto da vincere vista la situazione in classifica: un motivo in più per leggere le formazioni ufficiali e poi cedere senza altri indugi la parola alla diretta Inter Urawa Reds! INTER (3-4-2-1): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 21 Asllani, 32 Dimarco; 70 S. Esposito, 59 Zalewski; 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 94 F. Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu. URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): 1 Nishikawa; 4 Ishihara, 3 Danilo Boza, 5 Høibråten, 88 Naganuma; 11 Gustafson, 25 Yasui; 77 Kaneko, 8 Mateus Savio, 13 Watanabe; 24 Matsuo. A disposizione: 16 Niekawa, 31 Yoshida, 6 Matsumoto, 9 Haraguchi, 10 Nakajima, 12 Thiago Santana, 14 Sekine, 17 Komori, 18 Takahashi, 21 Okubo, 26 Ogiwara, 28 Nemoto, 35 Inoue, 39 Hayakawa, 41 Nitta. Allenatore: Maciej Skorza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Bayern Boca Juniors (risultato finale 2-1): la decide Olise! (Mondiale per Club 2025, 21 giugno)

PARTITA DA VINCERE PER CHIVU

Orario comodissimo, alle ore 21.00 italiane di sabato 21 giugno sarà quindi perfetto l’appuntamento con la diretta Inter Urawa Reds per la seconda giornata del girone E al Mondiale per Club 2025, dallo stadio Lumen Field di Seattle, dal momento che questo è uno dei gruppi ospitati sulla costa pacifica degli Stati Uniti.

Ricordato il dettaglio geografico, naturalmente prende il sopravvento l’aspetto sportivo: l’Inter arriva dal pareggio per 1-1 contro il Monterrey al termine di una partita che ha confermato la stanchezza di una squadra che è stata splendida protagonista su tutti i fronti stagionali ma non è riuscita a portare a casa trofei.

C’è naturalmente anche da considerare l’anomalo passaggio di testimone in panchina fra Simone Inzaghi e Cristian Chivu, per il quale sarà comunque molto utile avere un primo riscontro dal Mondiale per Club in vista della preparazione per la prossima stagione – che dipenderà anche da quanto si andrà avanti nel torneo.

Nella diretta Inter Urawa Reds gli avversari potrebbero essere l’anello debole del girone, dal momento che i giapponesi Urawa Reds al debutto hanno perso per 3-1 contro il River Plate, motivo per cui oggi sarà indispensabile vincere se si vorrà evitare di rendere molto complicato il cammino verso gli ottavi di finale…

PROBABILI FORMAZIONI INTER URAWA REDS

Cristian Chivu dovrebbe insistere sul modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta Inter Urawa Reds. Non dovrebbero esserci particolari novità nemmeno per quanto riguarda i nomi dei titolari: Sommer in porta; la difesa a tre con Pavard, De Vrij e Bastoni; attenzione a Luis Henrique che potrebbe insidiare Darmian a destra, in mezzo Barella, Asllani e Mkhitaryan, possibile altro dubbio a sinistra fra Carlos Augusto e Dimarco, mentre con Lautaro in attacco potrebbe giocare ancora Sebastiano Esposito.

La risposta di Maciej Skorza, allenatore polacco dei giapponesi, dovrebbe invece indicarci un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari dal primo minuto: Nishikawa in porta; una linea di retroguardia a quattro con Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten e Naganuma; la coppia mediana con Yasui e Gustafson; infine Kaneko, Watanabe e Matheus Savio nel terzetto sulla trequarti dietro a Matsuo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, le quote Snai ci indicano che il pronostico dovrebbe essere a senso unico per la diretta Inter Urawa Reds. La vittoria nerazzurra è quotata a 1,19, mentre poi si sale a 6,50 già in caso di pareggio e un successo nipponico varrebbe ben 13 volte la giocata per chi avrà osato il segno 2.