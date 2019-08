Diretta Inter Valencia/ Streaming video Nove: amichevole spagnola per Conte

Inter Valencia, in diretta dallo storico stadio Mestalla della città spagnola, si gioca alle ore 21.30 di questa sera, sabato 10 agosto. Si tratta di una importante partita amichevole, test certamente significativo per Antonio Conte a due settimane dall’inizio del campionato. Inter Valencia metterà in palio a dire il vero un trofeo: come ogni anno in estate infatti il Valencia debutta davanti ai propri spettatori disputando il Trofeo Naranja, del quale quest’anno sono ospiti proprio i nerazzurri. L’Inter finora, nonostante un’estate difficile sul mercato, ha dimostrato di saper lottare ad armi pari praticamente con tutte le big: tre pareggi nelle scorse settimane contro Juventus e poi Tottenham nella ICC e Paris Saint Germain in un’altra amichevole – poi diventati due vittorie e una sconfitta ai calci di rigore, anche se naturalmente serve sistemare l’attacco per essere davvero competitivi. Oggi invece si attendono indicazioni in termini di personalità, perché giocare a Valencia non è mai facile per nessuno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER VALENCIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida amichevole Inter Valencia in diretta tv sarà trasmessa questa sera in chiaro per tutti sul canale Nove, numero 9 naturalmente del telecomando, con possibilità anche della diretta streaming video che sarà garantita a tutti sul portale dedicato DPlay.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VALENCIA

Parlando delle probabili formazioni di Inter Valencia, dobbiamo sottolineare che Antonio Conte ritrova Lazaro, Asamoah, Bastoni, Lautaro Martinez e Vecino, anche se resta da capire chi di loro potrebbe davvero giocare subito. Di certo il tecnico nerazzurro conserverà il 3-5-2 come modulo di partenza e piazzerà il solito Handanovic tra i pali. Di fronte a lui ecco in difesa D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar come visto contro il Tottenham, a causa dell’assenza di Godin. A centrocampo potrebbero partire favoriti Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi e Dalbert, ma in mediana le gerarchie sono incerte e ci sono ancora molti ballottaggi aperti. In attacco infine come sappiamo la situazione è delicata, tanto che per ora la certezza è il classe 2002 Esposito, che sta comunque dimostrando di meritare questa ribalta. In casa Valencia, Marcelino dovrebbe ancora puntare sul 4-4-2 come modulo di partenza: in difesa il quartetto composto da Wass, Garay, Diakhaby e Gaya davanti a Cillessen. A centrocampo ci attendiamo gli esterni Soler e Guedes e il duo Parejo-Kondogbia (ex del match) in mediana, in attacco infine le maglie da titolari dovrebbero andare a Rodrigo e Gameiro.



