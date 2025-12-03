Coppa Italia, Diretta Inter Venezia, streaming video tv: i nerazzurri se la vedranno contro i lagunari che mlitano in Serie B (3 dicembre 2025)

DIRETTA INTER VENEZIA (RISULTATO 0-0), SI PARTE

Comincia la diretta del match valido per gli Ottavi di coppa Italia tra Inter e Venezia, quarto incontro di questa sera e test interessante. Chivu prova diversi rincalzi con Diouf a destra e Luiz Henrique a sinistra sulle fasce, coppia d’attacco composta da Thuram e Francesco Pio Esposito. Minuto di silenzio per ricordare Nicola Pietrangeli ed ora finalmente si parte!

L’Inter prova a partire forte con un Diouf che parte ispirato mentre gli ospiti provano a chiudersi bene. Al minuto 8 buona chance creata con una sponda di Esposito ed un tiro di Sucic ma la difesa mura e chiude. I nerazzurri fanno la gara e gli ospiti difendono, si continua ancora su questo trend in campo (Agg. Mario Tramo)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER VENEZIA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Inter Venezia? Allora vi basterà collegarvi in tempo per la partita su Italia 1. Anche la diretta streaming è gratuita, precisamente su Mediaset Infinity.

DIRETTA INTER VENEZIA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Stiamo per lanciare la diretta Inter Venezia, e lo possiamo fare ricordando che questa partita ha solo due incroci in Coppa Italia. Uno è molto datato, addirittura 66 anni: era la semifinale giocata in gara unica, eravamo a San Siro e l’Inter di Aldo Campatelli aveva vinto di misura grazie al gol realizzato da Mario Corso, la competizione durò oltre un anno e alla fine fu vinta dalla Juventus, che proprio al Giuseppe Meazza dominò la finale (4-1). Per trovare l’altro incrocio bisogna invece andare, sempre in partita secca, al secondo turno del 1995-1996: in quel caso eravamo al Pierluigi Penzo, casa del Venezia. Non era cambiato l’esito: sempre Inter qualificata, per di più ancora con un 1-0 che quel giorno era stato timbrato praticamente allo stesso minuto della rete di Corso, con marcatore Roberto Carlos.

Due precedenti sono pochi per formare una vera e propria cabala ma comunque anche questa sera i nerazzurri partono ampiamente favoriti, noi presentiamo le formazioni ufficiali e ci mettiamo comodi per seguire insieme la diretta Inter Venezia! INTER (3-5-2): Jo. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; M. Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella, Haps; Compagnon, Casas. Allenatore: Giovanni Stroppa (agg. di Claudio Franceschini)

INTER VENEZIA, CHIVU FA TURN OVER

Una sfida tra due categorie diverse con un club di Serie A che ospita uno attualmente in Serie B. Parliamo della diretta Inter Venezia che si giocherà allo stadio San Siro di Milano in questo mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 21:00.

L’Inter, dopo due sconfitte consecutive tra il derby di campionato col Milan e il match di Champions League con l’Atletico Madrid, è tornata a sorridere in occasione del 2-0 inflitto al Pisa in trasferta targato da Lautaro Martinez.

Il Venezia in Serie B è quinto a -3 dal Frosinone secondo e sta vivendo il miglior momento stagionale grazie alle tre vittorie consecutive: la prima contro la Sampdoria per 3-1, poi quella per 2-0 sul campo del Padova e infine il 3-0 al Mantova.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA

L’Inter giocherà come di consueto col modulo 3-5-2. In porta J.Martinez, difeso da Bisseck, De Vrij e infine Bastoni. A centrocampo spazio al quintetto Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic e Carlos Augusto con Bonny-Pio Esposito davanti.

Stesso identico assetto tattico per il Venezia. Tra i pali Plizzari, protetto da Korac, Svoboda e Sverko. Agiranno da esterni Sagrado e Hans con Busio, Bohinen e Doumbia in mediana. Il tandem offensivo sarà formato da Adorante e Fila.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER VENEZIA

La squadra favorita per vincere questa partita è l’Inter a 1.14 contro il pareggio a 8.50 e il successo del Venezia a 17. Gol a 2.63, No Gol a 1.44.