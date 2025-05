DIRETTA INTER VERONA (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH!

A Milano la partita tra Inter ed Hellas Verona è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il puntegio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali del’incontro i padroni di casa passano immediatamente in vantaggio al 9′ grazie alla rete messa a segno da Asllani, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per un fallo di mano commesso da Valentini e ravvisato dall’arbitro soltanto su segnalazione del VAR. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA INTER VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione la diretta Inter Verona sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. La gara sarà visibile pure in streaming su Sky Go e su NOW TV per gli iscritti a Now. Anche DAZN manderà in onda la sfida sul suo sito e la sua applicazione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Inter Verona, numeri alla mano parleremo di due team il cui esito sembra già deciso, eppure i trend evidenziano delle peculiarità non da poco. Cerchiamo di analizzare insieme i dati per capire chi tra le due si porterà a casa i tre punti stasera. Iniziamo dai nerazzurri, squadra che ha la più alta media di passaggi realizzati a partita, 450. Eppure nelle ultime tre partite questo dato si è considerevolmente abbassato a 350. In questo modo i milanesi subiscono quasi 1,2 gol in più rispetto alla media stagionale e segnano invece dall’altra parte mezza rete in meno.

Il Verona invece punta tanto sulla corsa come mostra il dato sui 9 km percorsi di media da ogni giocatore. Suslov ne è l’esempio perfetto anche se fino a questo momento per lui solamente un gol e un assist in campionato. L’Inter faticherà anche oggi nella diretta contro il Verona? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento con il commento live, si parte! INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 59 Zalewski; 8 Arnautovic, 11 Correa. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 9 Thuram, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 95 Bastoni, 99 Taremi. Allenatore: Massimiliano Farris. VERONA (3-5-1-1): 1 Montipò; 4 Daniliuc, 6 Valentini, 3 Frese; 38 Tchatchoua, 25 Serdar, 10 Niasse, 33 Duda, 12 Bradaric; 31 Suslov; 9 Sarr. A disposizione: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Oyegoke, 7 Lambourde, 8 Lazovic, 11 Tengstedt, 14 Rocha Livramento, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 24 Bernede, 30 Luan Patrick, 35 Mosquera, 72 Ajayi, 80 Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti. (agg. Gianmarco Mannara)

POSTICIPO DEL SABATO AL MEAZZA

Si gioca sabato 3 maggio 2025 dalle ore 20:45 la diretta Inter Verona. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano i nerazzurri proseguono il loro duello a distanza con il Napoli per la conquista dello Scudetto in questa stagione 2024/2025. Privi dello squalificato Inzaghi, i padroni di casa sono reduci da una buona prova in Champions League contro il Barcellona dopo il pareggio ottenuto in trasferta durante la settimana e adesso hanno intenzione di rialzare la testa pure in campionato dopo un paio di prestazioni infelici.

Se l’Inter vuole riscattare le recenti sconfitte subite contro Bologna e Roma, dal canto suo l’Hellas Verona punta invece ad aggiudicarsi nuovi punti preziosi in ottica salvezza. I gialloblu hanno sin qui raggiunto quota trentadue, come il Parma comunque alle loro spalle, piazzandosi al quindicesimo posto a più sette dalla zona retrocessione, dove si trovano il Venezia e l’Empoli. Pure gli scaligeri sono stati messi KO nelle ultime due partite disputate in Serie A, prima sempre contro la Roma e poi con una diretta concorrente come il Cagliari.

INTER VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Inter Verona vediamo che i nerazzurri, senza gli squalificati mister Inzaghi e Calhanoglu, si affideranno al 3-5-2 con Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Asllani, Barella, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic e Correa guidati in panchina da Farris, che non potrà contare nemmeno sugli infortunati Lautaro Martinez e Pavard. Neppure il tecnico Zanetti avrà a disposizione l’intera rosa a causa delle squalifiche di Coppola e Ghilardi, senza dimenticare gli infortuni di Dawidowicz e Harroui, spingendolo ad utilizzare il modulo 3-4-1-2 con Montipò, Faraoni, Valentini, Frese, Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric, Suslov, Sarr e Mosquera.

DIRETTA INTER VERONA, LE QUOTE

Il divario in classifica risulta decisivo per le quote offerte dai vari bookmakers in merito al pronostico della diretta Inter Verona. L’esito finale di questa partita dovrebbe essere appannaggio dei nerazzurri, la cui vittoria non viene pagata oltre l’1.30 per esempio da un’agenzia come Sisal. Il pareggio ed anche il successo dei gialloblu appaiono come risultati decisamente improbabili alla vigilia dell’incontro con il segno x fissato a 5.25 ed il 2 quotato invece addirittura a 12.00.