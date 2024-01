DIRETTA/ Inter Verona video streaming tv: dominio nerazzurro nella storia (Serie A, 6 gennaio 2024)

DIRETTA INTER VERONA, TESTA A TESTA

La diretta di Inter Verona raggiungerà la sua 60ª edizione in campionato, evidenzia un netto predominio dei nerazzurri. Il bilancio complessivo vede l’Inter avanti con 34 vittorie, mentre l’Hellas Verona ha conquistato solamente 4 successi. A completare il quadro, si registrano 21 pareggi tra le due squadre. L’Inter gode di un’incredibile striscia di imbattibilità di 19 partite contro l’Hellas Verona in Serie A, con 15 vittorie e 4 pareggi. L’ultimo successo degli scaligeri in Serie A risale al lontano febbraio 1992, sottolineando la supremazia dell’Inter in questo confronto nel corso degli anni. All’interno di questa straordinaria serie di risultati positivi, i nerazzurri hanno mostrato una notevole capacità realizzativa.

Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: Inzaghi ritrova alcuni titolari (Serie A, 6 gennaio 2024)

In 17 delle ultime 18 partite, l’Inter ha segnato almeno due gol, accumulando complessivamente 43 reti nel parziale delle sfide contro l’Hellas Verona. Particolarmente significativo è il rendimento dell’Inter nelle partite interne contro il Verona, poiché la squadra milanese è rimasta imbattuta in tutte e 29 le partite giocate in casa di campionato contro gli scaligeri. Questo dimostra la solidità della squadra nerazzurra quando gioca davanti ai propri tifosi contro l’Hellas Verona. (agg. Gianmarco Mannara)

Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: Lautaro torna titolare? (Serie A, 5 gennaio 2024)

INTER VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Inter Verona sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

DIRETTA/ Verona Salernitana (risultato finale 0-1): primo acuto granata in trasferta (30 dicembre 2023)

NERAZZURRI PER LA CORSA AL TITOLO

La diretta Inter Verona, in programma sabato 6 gennaio 2024 alle ore 12:30, racconta della 19esima giornata di Serie A. I nerazzurri continuano il loro testa a testa con la Juventus in vetta alla classifica e il mezzo passo falso di Genova, 1-1 con i rossoblu in concomitanza col successo dei bianconeri contro la Roma per 1-0, ha ridotto il vantaggio in termini di punti che aveva l’Inter, che ora vanta “solo” un +2.

Il Verona ha ben altri problemi con una questione societaria pessima e situazione di classifica tutt’altro che serena. Il quartultimo posto a 14 punti non è per niente una sicurezza dato che l’ultima posizione è a 12. Bastano un paio di partite sbagliate per far crollare il Verona, così come d’altro canto con un filotto positivo si potrebbe respirare un po’ di più. L’ultima partita del 2023 dei veneti era stata con la Salernitana, persa 1-0.

INTER VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Verona vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Sommer, difesa a tre composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Gli esterni di Inzaghi saranno Darmian e Dimarco con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a comporre il consueto centrocampo. Davanti nessun dubbio con Thuram e Lautaro.

Risposta del Verona col 4-2-3-1. Tra i pali Montipo’, pochi metri più avanti saranno presenti Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Doig a chiudere il reparto difensivo. Duda e Folorunsho in mediana, Ngonge, Suslov e Lazovic formeranno la batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta Djuric.

INTER VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Inter Verona danno favorita la squadra di casa a 1.18. Secondo bet365, il pareggio vale otto mentre il 2 fisso ben dodici volte la posta.

Ci si aspetta una gara a senso unico e con tanti gol, specialmente dei nerazzurri: l’Over 2.5 è quotato 1.50 contro i 2.50 dell’Under mentre Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.25 e 1.57.











© RIPRODUZIONE RISERVATA