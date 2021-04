Diretta Inter Verona/ Streaming video tv: il giorno dello Scudetto? (Serie A)

DIRETTA INTER VERONA: MANCA POCO AL SOGNO SCUDETTO!

Inter Verona, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 aprile 2021, per la trentatreesima giornata di Serie A. Riflettori inevitabilmente puntati soprattutto sulla capolista in vista della diretta di Inter Verona: Antonio Conte infatti è reduce da due pareggi consecutivi che hanno rallentato la marcia dei nerazzurri verso uno scudetto che sembra comunque vicinissimo, anche perché dietro non è che le inseguitrici facciano faville.

Va poi detto che il rallentamento sembra più di risultati che di gioco: mercoledì sul campo dello Spezia l’Inter ha dominato più che in tante altre partite vinte, tuttavia ha rimediato solo un pareggio. A volte capita nel calcio, sarebbe però importante tornare alla vittoria per togliersi ogni dubbio e rendere più sereno il finale di un campionato fin qui dominato. Inter Verona potrebbe essere in tal senso un’ottima occasione, dal momento che l’Hellas di Ivan Juric sta vivendo un periodo difficile, confermato pure dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale: i gialloblù sapranno tornare alla loro migliore versione proprio in casa della capolista?

DIRETTA INTER VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Verona sarà garantita su Dazn 1, canale 209 della piattaforma satellitare, agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, la partita di San Siro sarà visibile soltanto in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma Dazn, che trasmette infatti tre partite per ogni giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

Nelle probabili formazioni di Inter Verona ci attendiamo la conferma da parte di Antonio Conte del suo solito 3-5-2, con pochi dubbi anche per quanto riguarda gli interpreti dal primo minuto. Hakimi e Perisic sono piaciuti molto mercoledì dunque potrebbe non esserci turnover nemmeno sulle fasce, semmai è pronto Sensi se il mister dovesse concedere un po’ di respiro ad Eriksen. L’altro dubbio dovrebbe essere in attacco, con Sanchez che ancora una volta insidia Lautaro Martinez, mentre in difesa non dovrebbe cambiare nulla anche se Handanovic è reduce da due errori. Nel Verona è squalificato Sturaro, mister Ivan Juric comunque non sembra avere molti dubbi sugli interpreti da scegliere per il suo 3-4-2-1: in porta ecco come sempre Silvestri; davanti a lui Dawidowicz, Gunter e l’ex Dimarco sono favoriti per la retroguardia a tre; a centrocampo l’altro ex Faraoni a destra, Ilic e Tameze in mezzo e Lazovic a sinistra, anche se potrebbe pure essere avanzato Dimarco dando posto a Lovato in difesa. Infine, nel reparto offensivo ipotizziamo Barak e Zaccagni sulla trequarti, a sostegno della prima punta Lasagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Inter Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale fino a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) per infine toccare la quotazione di 9,75 sul segno 2 in caso di vittoria invece dell’Hellas Verona.



