DIRETTA INTER VERONA/ Video streaming tv: Hellas mai vincente in passato a San Siro

DIRETTA INTER VERONA: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Inter Verona, dobbiamo ricordare che si tratta di una partita dalla tradizione ricca ma praticamente a senso unico. In Serie A ci sono 61 precedenti, che ci parlano di 36 vittorie dell’Inter più 21 pareggi, per cui restano solamente quattro vittorie per il Verona, che addirittura non è mai riuscito a vincere a Milano nei precedenti 30 tentativi nella massima serie, chiusi con diciannove vittorie casalinghe per l’Inter più undici pareggi.

Anche la storia recente non si sottrae a un bilancio a senso unico: negli ultimi dieci precedenti si contano otto vittorie per l’Inter e due pareggi, per di più entrambi maturati al Bentegodi, mentre a San Siro negli ultimi anni i nerazzurri hanno sempre vinto contro l’Hellas. Infine ricordiamo la partita d’andata di venerdì 27 agosto 2021, che vide il successo esterno per 1-3 dell’Inter sul campo del Verona nella seconda giornata di questo campionato di Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Verona di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

OBIETTIVO RIAGGANCIO

Inter Verona, in diretta sabato 9 aprile alle ore 18:00 dallo stadio San Siro di Milano, è valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono reduci dall’importante vittoria dell’Allianz Stadium nel derby d’Italia contro la Juventus, con cui si sono rilanciati in campionato, estromettendo i bianconeri dalla corsa scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha quindi il morale alle stelle, e vuole quindi proseguire l’inseguimento a Napoli e Milan, distanti rispettivamente 3 e 4 punti.

Il Verona arriva alla gara di San Siro, dopo il successo di misura conseguito in casa contro il Genoa, partita terminata con il punteggio di 1-0. La squadra allenata da Igor Tudor è tra le più ostiche del campionato, riuscendo sempre a mettere in difficoltà le squadre più blasonate della Serie A. Gli scaligeri occupano la nona posizione in classifica con 45 punti, a 7 lunghezze di distanza dalla zona Europa. Nella gara di andata, l’Inter si è imposta al Bentegodi con il punteggio di 1-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER VERONA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Inter Verona, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, schiererà la sua squadra con il consueto modulo 3-5-2. In difesa probabile conferma per D’Ambrosio, con Dumfries largo a destra e Dzeko con Sanchez in attacco. Ecco la probabile formazione titolare dell’Inter: Handanovic; Bastoni, Skriniar, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

L’allenatore scaligero, Igor Tudor dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto modulo 3-4-2-1. Alle spalle dell’unica punta Simeone, dovrebbero agire Barak e Caprari, con Casale e Faraoni sugli esterni. Questa la probabile formazione titolare del Verona che scenderà in campo nella trasferta di San Siro contro l’Inter: Montipò; Sutalo, Gunter Ceccherini; Casale, Veloso, Tameze, Faraoni; Caprari, Barak; Simeone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse per la diretta Inter Verona di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici sono tutti dalla parte dei nerazzurri, con il segno 1, associato alla vittoria dell’Inter, quotato 1.35. Sembra difficile anche un risultato finale di parità, con il segno X proposto a 5.25. Il successo esterno del Verona, con segno 2 è quotato 8.00.

