Diretta/ Inter Verona streaming video tv: Inzaghi vuole ritmo Champions (Serie A)

DIRETTA INTER VERONA: INZAGHI VUOLE RIPARTIRE

La diretta di Inter Verona, match in programma sabato 14 gennaio alle ore 20:45, diventa un test fondamentale per entrambe le squadre. I nerazzurri, reduci da un pareggio subito all’ultimo secondo in casa del Monza, hanno fermato la loro striscia di tre successi di fila in campionato e la vittoria sudata in Coppa Italia con il Parma ha fatto perdere energie importanti alla formazione meneghina, sotto di un gol dal primo tempo e capace di pareggiare solo a due minuti dalla fine, realizzando il gol-vittoria ai tempi supplementari.

Il Verona ha risposto presente al 2023 collezionando quattro punti in due partite. Il pareggio di Torino contro l’ex Juric e sopratutto il successo interno con la Cremonese nello scontro salvezza del Bentegodi, ha fatto tirare una boccata d’ossigeno agli scaligeri, ora terzultimi a nove punti e con lo Spezia distante sei lunghezze. Naturalmente la strada è ancora lunga, ma aver collezionato in due gare quasi la metà dei punti conquistati in quindici partite non può che dare motivazioni al recente periodo gialloblu

INTER VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Inter Verona sarà disponibile sia su DAZN che su Sky. L’emittente televisiva trasmetterà l’incontro tra i nerazzurri e i gialloblu su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e in 4K HDR sui televisori compatibile al canale di riferimento vale a dire il 213. La prima replica in ordine cronologico è fissata alle ore 00:30 nella notte tra il sabato e la domenica su Sky Sport Calcio.

Come di consueto, anche DAZN trasmetterà l’incontro con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Manuel Pasquale. Per lo streaming video, DAZN offre la possibilità di vedere la diretta Inter Verona su qualsiasi dispositivo quale PC, smartphone, tablet e console di gioco. Anche Sky, attraverso l’applicazione Sky Go, offre la visione della partita sulle medesime piattaforme, ad eccezione delle console di gioco.

INTER VERONA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Verona vedono i nerazzurri scendere in campo con il 3-5-2. Onana tra i pali, in difesa ritorna Skriniar rispetto al match contro il Parma, con la conferma di De Vrij e Bastoni a fare da scudo al portiere ex Ajax. Dumfries, nonostante le sirene di mercato, agirà sulla fascia destra regolarmente dal primo minuto con Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan a centrocampo. Sulla destra Dimarco prenderà il posto di Gosens. In attacco da escludere il recupero di Lukaku così come l’impiego di Correa, apparso scarico in Coppa Italia. Sarà dunque Dzeko il partner d’attacco di Lautaro Martinez, reduce da due gol consecutivi trra Monza e Parma.

Dall’altra parte, il Verona di Zaffaroni prosegue con il suo 3-4-2-1 di fiducia. Montipò in porta, difesa a tre con Dawidowicz, Hien e Ceccherini. Depaoli sarà l’esterno di destra con Tameze a centrocampo affiancato da Sulemana, in vantaggio su Ilic, e lo scozzese Doig, fresco di assist nella gara contro la Cremonese. A proposito del match contro i lomabardi, il match winner con una doppietta Lazovic comporrà la trequarti insieme al classe 2001 Kallon con Djuric confermatissimo in attacco nel ruolo di centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sulla diretta Inter Verona vedono i nerazzurri ampiamente favoriti. La quota del successo interno della squadra di Inzaghi è dato a 1.27 da Snai, con il pari a 6.25 e il “due fisso” in doppia cifra a 10. A 3.75 l’eventuale imbattibilità del Verona dunque X2 mentre il Gol è a 1.90. Djuric marcatore, già ad un centro in questo 2023 nella sfida con il Torino, è dato sette volte la posta in palio mentre l’eventuale terzo gol di fila tra campionato e Coppa di Lautaro sta a 2.20.

