DIRETTA INTER VILLARREAL/ Streaming video tv: amichevole contro il sottomarino giallo

DIRETTA INTER VILLAREAL: SOTTOMARINO GIALLO E POI LECCE

Aspettando la prima di campionato tra Lecce ed Inter, a Pescara andrà in scena la diretta Inter Villarreal alle ore 20:30 di sabato 6 agosto in uno scontro probabilmente ad alta quota. Ritmi alti e simili quelli che si affrontano nel precampionato. Simone Inzaghi sa bene come gli spagnoli possano essere un ostacolo difficile da sorpassare, ma dopo le prime partite amichevoli occorre alzare il tiro proponendo e sottoponendo i suoi ragazzi ad una sfida di vertice contro una squadra di livello come quella di Unay Emery. Inter che probabilmente proverà qualche nuovo giocatore in attesa del campionato.

Villarreal che invece affronterà il Real Valladolid, sempre lontano dalle propria mura amiche. Per entrambe le compagini sarà l’ultimo test prima del campionato e poi si inizierà a fare sul serio: l’Inter per l’obiettivo scudetto, il sottomarino giallo per la conferma e posizionamento in Champions League, seppur con squadre come Barcellona, Real Madrid ed Atletico Madrid sia un compito più che difficile ma con il condottiero Unay Emery, è tutto possibile.

DIRETTA INTER VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La trasmissione in diretta e streaming video tv di Inter-Villarreal sarà visibile su Inter Tv, canale tematico disponibile sulle piattaforme di Dazn e Sky. I tifori dell’Inter potrenno vedere la sfida col Villarreal anche in differita su Sportitalia alle 00.30. Sarà l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione dell’Inter che inizierà in campionato con il primo impegno esterno contro la neopromosso Lecce del tecnico Marco Baroni, vincitore della scorsa Serie B, insieme a Cremonese e Monza, con quest’ultima vincitrice dei playoff di categoria.

Unay Emery che proverà qualche schema e soluzioni nella diretta tra l’Inter e il suo Villarreal, squadra assolutamente di livello, soprattutto per l’inizio di campionato che vede, oltre il Real Valladolid già detto, anche Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone, trasferta difficile nel campo del Getafe e in casa con l’Elche. Un inizio di campionato ostico per il sottomarino giallo, che deve innanzitutto ‘spezzare il fiato’ in vista dell’inizio del campionato, partendo proprio dall’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VILLARREAL

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Inter Villarreal. Tra i pali dell’Inter ci sarà la staffetta tra Handanovic e Onana, con il secondo che cerca fiducia dopo le uscite non ottimali alle prime partite. Difesa a 3 con D’Ambrosio De Vrij e Bastoni sulla linea a 3. Centrocampo con Dumfries sulla destra con Bellanova pronto ad insediare l’ex Psv. In mezzo al campo Brozovic e Barella sono sicuri del posto con Calhanoglu in leggero dubbio. Chiude sulla sinistra Dimarco, a tutta fascia. Li davanti non ci sono dubbi: “Lu-La” Lukaku e Lautaro Martinez il duetto offensivo che parte dal primo minuto.

Aspettando la diretta di Inter Villarreal, spulciamo anche la possibile formazione del sottomarino giallo che probabilmente scenderà dal primo minuto a Pescara contro l’Inter di Simone Inzaghi e del duo infermabile Lautaro Martinez-Romelu Lukaku. In porta spazio e guantoni affidati a Rulli, ma non da sottovalutare la presenza dal primo a Reina. Difesa con l’ex Betis Mandy accanto all’esperto Raul Albiol; terzini agiranno Estupinan e Foyth. Centrocampo con Coquelin che farà da schermo davanti alla difesa e Trigueros e Parejo a completare il centrocampo. Tridente tutto tecnica con Samu Chukwueze (osservato speciale da molti club), Gerard Moreno e Yeremy Pino, diciannovenne prodotto della cantera.

